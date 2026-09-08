Benzema, rupture du contrat saoudien et direction l'OL ?

Benzema, rupture du contrat saoudien et direction l'OL ?

OL08 sept. , 19:00
parCorentin Facy
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Un départ de Karim Benzema à l’OL était d’actualité à la fin du mercato, mais le contrat d’ambassadeur qui lie l’avant-centre de 38 ans avec l’Arabie Saoudite jusqu’en 2030 a finalement fait capoter l’opération.
L’Olympique Lyonnais a tenté le coup du siècle. Présent lundi en conférence de presse, Matthieu Louis-Jean a confirmé l’information révélée quelques heures plus tôt par L’Equipe. En quête d’un avant-centre pour étoffer son effectif dans les ultimes jours du mois d’août, l’OL a essayé de faire revenir Karim Benzema, formé chez les Gones et sans club depuis son départ d’Al-Hilal. L’ancien attaquant du Real Madrid était d’accord pour rallier la capitale des Gaules en faisant un sacrifice énorme pour son salaire, le rendant acceptable pour les dirigeants lyonnais.
Le coup de génie de l’OL a finalement été gâché par le contrat d'ambassadeur qui lie Karim Benzema à l’Arabie Saoudite jusqu’en 2030. Une frustration sans nom pour les dirigeants et les supporters rhodaniens, mais l’épisode « KB9 » n’est peut-être pas (encore) clos. Le site Fichajes remet une pièce dans la machine et nous apprend que des négociations pourraient rapidement se tenir entre le clan Benzema et la Saudi Pro League pour une possible rupture de son juteux contrat d’ambassadeur de l’Arabie Saoudite.
« Il existe trois possibilités pour l’avenir de Benzema : trouver une formule contractuelle qui lui permette de quitter définitivement le système saoudien, rejoindre une autre équipe de la Saudi Pro League, ou mettre fin à sa carrière si aucune solution qu’il juge appropriée ne se présente » explique le média espagnol. Le simple fait que la première option soit évoquée suffit à l’OL pour retrouver de l’espoir.

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S'il se libère de son énorme contrat d’ambassadeur de l’Arabie Saoudite, Karim Benzema sera alors libre de signer dans le club de son choix, y compris en dehors des périodes de mercato. L’Olympique Lyonnais pourrait alors dégainer une proposition pour, potentiellement, réaliser le plus gros coup de l’année 2026. Les habitués du Groupama Stadium ne demandent qu’à voir ça.
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