Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, Nuno Mendes est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe à son poste. La preuve, Manchester United rêve de l’enrôler… dès le mercato hivernal.

Recruté par le Paris Saint-Germain au Sporting Portugal en 2022 en échange de 38 millions d’euros, Nuno Mendes attaque sa cinquième saison dans la capitale française. Le défenseur portugais de 24 ans est devenu sous les ordres de Luis Enrique le meilleur joueur du monde à son poste. Le PSG en a bien conscience et a prolongé son contrat jusqu’en 2029 pour le sécuriser au maximum. Cela n’empêche pas certains grands clubs européens de venir aux renseignements et de rêver de réaliser un énorme coup sur le marché des transferts.

C’est le cas de Manchester United selon la presse anglaise. En effet, Stretford end Times révèle que les Red Devils sont très intéressés par la signature de Nuno Mendes… dans l’optique du mercato hivernal. Le média va plus loin, affirmant que Manchester United aurait d’ores et déjà pris contact avec le Paris Saint-Germain pour un potentiel transfert du latéral gauche portugais. Pas de panique néanmoins pour le double champion d’Europe, qui garde les clés en mains dans ce dossier d’autant que Nuno Mendes n’a pas demandé à quitter la capitale récemment.

Manchester United rêve de Mendes

Valorisé à 80 millions d’euros par Transfermarkt, Nuno Mendes est quasiment intransférable aux yeux de Luis Campos et de Luis Enrique, qui connaissent son importance dans le jeu parisien. En attestent les trois premières journées de Ligue 1, laborieuses au PSG en l’absence de Nuno Mendes, suspendu en raison de son carton rouge récolté lors du Trophée des Champions contre le RC Lens à Bollaert. Le latéral aux 49 sélections avec le Portugal devrait donc bien poursuivre sa carrière au PSG, qui n’a pas l’intention de s’en séparer et encore moins en cours de saison comme le souhaitent, sans doute en rêvant beaucoup trop, les dirigeants de Manchester United.