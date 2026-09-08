Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Et bien soyez treees patient alors
Ca c'est vraiment un énorme énorme!
Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la
Énorme énorme ?
Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt
|Équipe
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Nominated for the 2026 Ballon d’Or ⬇️ Nuno Mendes @PSG_inside @selecaoportugal #ballondor