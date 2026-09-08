Dix cadors rêvent du frère de Kvara, le dossier est fou

Homme fort du Paris Saint-Germain et candidat sérieux au prochain Ballon d'Or, Khvicha Kvaratskhelia n'est pas le seul de sa fratrie à avoir un bel avenir dans le football. Son frère cadet Tornike est suivi de près par 10 cadors européens, à seulement 16 ans.

Un Kvaratskhelia peut en cacher un autre. A 25 ans, Khvicha a déjà remporté deux fois la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain et 7 autres titres majeurs, ainsi que deux Serie A avec Naples. Un palmarès déjà bien garni pour le chouchou du football géorgien, alors qu'il s'est déjà fait remarquer cette saison en permettant à son équipe de remporter la dernière Supercoupe d'Europe face à Aston Villa début mi-août.

Il n'est toutefois pas le seul de sa fratrie à avoir une certaine appétence pour le football. En effet, son petit frère Tornike, âgé de seulement 16 ans, fait rêver certains des plus gros clubs d'Europe malgré son très jeune âge. Signe que le talent est héréditaire chez les Kvara.

Tornike Kvaratskhelia a l'Europe à ses pieds

Comme l'indique TEAMtalk, Tornike Kvaratskhelia connait une progression fulgurante avec le Dinamo Tbilissi et a attiré le regard de Chelsea, Tottenham, mais aussi de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton et Aston Villa. Et il n'y a pas que la Premier League qui s'intéresse à lui puisque celui que nos confrères britanniques nomme « jeune prodige » est une priorité absolue pour le Bayern Munich. Les Bavarois l'ont même accueilli à leur centre d'entraînement au cours de l'été et le Rekordmeister est toujours désireux de le recruter au plus vite.

Pour rappel, Tornike Kvaratskhelia évolue au poste d'ailier gauche, afin de perpétuer visiblement l'air de famille, et est déjà évalué à 500 000 euros par Transfermarkt. Il ne fait aucun doute que sa cote ne fera que grimper au fil du temps, compte tenu de la concurrence prestigieuse dont il fait l'objet.