Fontenay-PSG aura lieu à la Beaujoire

Le match des 32es de finale de la Coupe de France entre le Vendée Fontenay Foot et le PSG aura finalement lieu au stade de la Beaujoire à Nantes.

48 heures après le tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France, on sait désormais où se jouera le match entre les amateurs vendéens et les vainqueurs de la Ligue des champions. Ne pouvant accueillir cette rencontre dans leur stade, les dirigeants du Vendée Fontenay Foot ont travaillé sur plusieurs pistes, et notamment celle de jouer au Parc des Princes ce match prévu le samedi 20 décembre à 20h50. Mais finalement, un accord a été trouvé avec les autorités pour que cette rencontre se dispute au stade de la Beaujoire, à Nantes. Dans un premier temps, cette piste était prioritaire, mais la facture présentée par Nantes Métropole pour la location de l'enceinte des Canaris était trop élevée pour le club de N3.

Finalement, un effort a été fait, et un accord a été trouvé, ce qui permettrait aux joueurs du VFF de ne pas jouer trop loin de chez eux. Nul doute que les billets vont s'arracher, la possibilité de voir le Paris Saint-Germain étant forcément un facteur crucial dans cette décision d'évoluer dans un stade aussi grand que la Beaujoire. De même, le Vendée Fontenay Foot sait que Nasser Al-Khelaifi laisse à chaque fois la part de la recette qui devrait revenir au PSG, ce qui sera forcément apprécié.