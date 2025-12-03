ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

Fontenay-PSG aura lieu à la Beaujoire

Coupe de France03 déc. , 14:20
parClaude Dautel
0
Le match des 32es de finale de la Coupe de France entre le Vendée Fontenay Foot et le PSG aura finalement lieu au stade de la Beaujoire à Nantes. 
48 heures après le tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France, on sait désormais où se jouera le match entre les amateurs vendéens et les vainqueurs de la Ligue des champions. Ne pouvant accueillir cette rencontre dans leur stade, les dirigeants du Vendée Fontenay Foot ont travaillé sur plusieurs pistes, et notamment celle de jouer au Parc des Princes ce match prévu le samedi 20 décembre à 20h50. Mais finalement, un accord a été trouvé avec les autorités pour que cette rencontre se dispute au stade de la Beaujoire, à Nantes. Dans un premier temps, cette piste était prioritaire, mais la facture présentée par Nantes Métropole pour la location de l'enceinte des Canaris était trop élevée pour le club de N3.
Finalement, un effort a été fait, et un accord a été trouvé, ce qui permettrait aux joueurs du VFF de ne pas jouer trop loin de chez eux. Nul doute que les billets vont s'arracher, la possibilité de voir le Paris Saint-Germain étant forcément un facteur crucial dans cette décision d'évoluer dans un stade aussi grand que la Beaujoire. De même, le Vendée Fontenay Foot sait que Nasser Al-Khelaifi laisse à chaque fois la part de la recette qui devrait revenir au PSG, ce qui sera forcément apprécié.
0
Derniers commentaires

OL : John Textor passe aux aveux

Et nous ............ nous sommes passé d'un effectif de 475,5 M en 2022 à 180,75 M en 2025 et d'une dette de 253M a 517,9 m De plein d'actifs (LDC Arena ol accademie ...etc) a plus rien

OL : John Textor passe aux aveux

La fortune perso de Textor est de 250M

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

Je suis d'accord, la FIFA devrait autoriser le départ en sélection après les coupes européennes. Les championnats doivent s’accommoder ensuite de l'absence des joueurs. La CAN avec la Gold Cup sont les deux seules coupes continentales des nations à se jouer tout les 2 ans. Sauf que la Gold Cup se joue l'été et ne gène donc personne. Il serait mieux que la CAN se joue tout les 4 ans plutôt que tout les 2 ans. Sinon le cirque entre les clubs et les sélections continuera.

OL : John Textor passe aux aveux

AH oui , il a acheté des joueurs plus cher a Nottingham Forest car il leur a vendu des joueurs moins chers Les différence dans la poche merci Evangelos ça rembourse ce que je te devais

OL : John Textor passe aux aveux

Nous avons tous ete aveugles un gars qui rachete l OL 600M on croit revé bah non c est un magouilleur

