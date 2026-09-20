OM - PSG : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.
C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.
Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop
Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.
Mbappe n'est pas une imposture. Il a été meilleur buteur de l'histoire du PSG, il a été meilleur buteur Liga 2 fois en 2 ans, meilleur buteur au mondial, meilleur buteur de l'histoire du mondial... Qu'il ne devienne pas l'égal de Ronaldo ou Messi, ok, mais qu'il soit une imposture ça je ne suis pas d'accord
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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👥 🅒🅞🅜🅟🅞 ⚔️ #OMPSG 📋 Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour ce Classique ! 💪