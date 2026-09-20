Ce milieu que le PSG veut depuis trois ans

Le PSG continue de prospecter pour trouver des joueurs capables d'apporter ce que Luis Enrique recherche. Un jeune marocain brille en Belgique, et le PSG le suit de longue date.

Toujours en quête des meilleurs espoirs pour les faire progresser et amener du sang neuf, Luis Campos a dans son viseur un jeune milieu de terrain marocain. Selon La Dernière Heure, Yassine Khalifi est très apprécié par le staff technique du Paris Saint-Germain, et un passage à l’action l’été prochain devient désormais de plus en plus envisageable. Né à Marrakech et arrivé très tôt à Lille, à seulement 18 ans, le milieu de terrain a ensuite rejoint Charleroi en sortant du centre de formation du LOSC.

Charleroi à la main sur son contrat

Monté en puissance dans les play-offs de la saison dernière, le Lion de l’Atlas confirme cette saison, et sa progression a fait de lui une cible du PSG. Le joueur est en fin de contrat à l’issue de la saison, mais Charleroi a été malin et possède la possibilité de le prolonger pendant deux ans de suite s’il le souhaite. Paris le connait déjà très bien, puisqu’à son arrivée chez les Dogues en 2023, le club de la capitale l’avait déjà mis sur sa liste des joueurs à surveiller.

Le PSG a prévu de continuer à observer Khalifi cette saison, pour éventuellement passer au concret à partir du mois de janvier. Pour le moment, avec son contrat se terminant, sa valeur financière est très faible, autour de 2 millions d’euros, mais si Charleroi décide de le prolonger d’un ou ou deux ans, un éventuel transfert devrait se terminer à d’autres montants. Celui qui a été champion du monde U20 avec le Maroc il y a un an de cela, sait que, s’il continue sur sa lancée, il ne manquera pas de prétendants en fin de saison.