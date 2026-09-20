Ce milieu que le PSG veut depuis trois ans

Ce milieu que le PSG veut depuis trois ans

PSG20 sept. , 20:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG continue de prospecter pour trouver des joueurs capables d'apporter ce que Luis Enrique recherche. Un jeune marocain brille en Belgique, et le PSG le suit de longue date.
Toujours en quête des meilleurs espoirs pour les faire progresser et amener du sang neuf, Luis Campos a dans son viseur un jeune milieu de terrain marocain. Selon La Dernière Heure, Yassine Khalifi est très apprécié par le staff technique du Paris Saint-Germain, et un passage à l’action l’été prochain devient désormais de plus en plus envisageable. Né à Marrakech et arrivé très tôt à Lille, à seulement 18 ans, le milieu de terrain a ensuite rejoint Charleroi en sortant du centre de formation du LOSC.

Charleroi à la main sur son contrat

Monté en puissance dans les play-offs de la saison dernière, le Lion de l’Atlas confirme cette saison, et sa progression a fait de lui une cible du PSG. Le joueur est en fin de contrat à l’issue de la saison, mais Charleroi a été malin et possède la possibilité de le prolonger pendant deux ans de suite s’il le souhaite. Paris le connait déjà très bien, puisqu’à son arrivée chez les Dogues en 2023, le club de la capitale l’avait déjà mis sur sa liste des joueurs à surveiller.
Le PSG a prévu de continuer à observer Khalifi cette saison, pour éventuellement passer au concret à partir du mois de janvier. Pour le moment, avec son contrat se terminant, sa valeur financière est très faible, autour de 2 millions d’euros, mais si Charleroi décide de le prolonger d’un ou ou deux ans, un éventuel transfert devrait se terminer à d’autres montants. Celui qui a été champion du monde U20 avec le Maroc il y a un an de cela, sait que, s’il continue sur sa lancée, il ne manquera pas de prétendants en fin de saison.
Articles Recommandés
De Lamour Et De La Haine Ce Que Balerdi Retient De Lom
OM

De l'amour et de la haine, ce que Balerdi retient de l'OM

Om Psg Les Compos Du Classique 20h45 Sur Ligue 1
Ligue 1

OM - PSG : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Pl Mu Ny Arrive Pas
Premier League

PL : MU n’y arrive pas

Lom Est Avant Dernier De Ligue 1 Avec Le Classique
OM

L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique

Fil Info

20 sept. , 20:30
De l'amour et de la haine, ce que Balerdi retient de l'OM
20 sept. , 19:58
OM - PSG : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)
20 sept. , 19:26
PL : MU n’y arrive pas
20 sept. , 19:15
L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique
20 sept. , 19:12
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
20 sept. , 19:11
L1 : Nice fait tomber le LOSC
20 sept. , 18:55
Le Paris FC cartonne, il veut partir immédiatement
20 sept. , 18:30
L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real
20 sept. , 18:15
Liga : Le derby pour l'Atlético, début de crise au Real

Derniers commentaires

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Malheureusement c'est un trophée individuel. Donc ça n'a pas de sens.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Non... il ne s'autoproclame pas l'élu.... ce sont les médias qui ont sorti le mot de son contexte. Mais comme vous ne réfléchissez pas ici et que vous y allez la tête la première !... voilà ce qui arrive.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

C'est plutôt à Vinicius que le Real dira stop.

L’élu Mbappé se fait démonter après la défaite du Real

Il gagne rien avec le réal !! Et ca va durer jusqu'au moment que le real dira stop

L'OM est avant-dernier de Ligue 1 avant le Classique

Et oui, le rêve est permis. L'OM va rencontrer soit disant des équipes moins fortes mais qui a ce jour sont devant. On sera aux premières loges pour commenter et établir des constats.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
7Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
8Le Mans logo
Le Mans
65131990
9Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
10Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading