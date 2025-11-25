ICONSPORT_277974_0146

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

OL25 nov. , 12:40
parCorentin Facy
Accroché par Auxerre dimanche après-midi, l’OL marque le pas en Ligue 1. La faute à une attaque bien trop limitée pour espérer se maintenir dans les places européennes en attendant le retour de Fofana et le mercato.
En réussite totale lors du début de saison, l’Olympique Lyonnais s’était rapidement installé sur le podium de la Ligue 1. Paulo Fonseca a réalisé des miracles avec un effectif très restreint, mais le technicien portugais ne peut pas non plus être un magicien sur la durée, surtout lorsque les blessures se multiplient. Contre Auxerre dimanche, l’ancien entraîneur de Lille était privé de Mangala, Fofana, Morton, Tagliafico, Hateboer, Nuamah ou encore Ghezzal et Kluivert.
Avec un effectif si réduit, impossible pour l’OL d’avoir un résultat positif en Ligue 1. Walid Acherchour a lui aussi dressé ce constat dans l’After Foot. Le consultant va plus loin, estimant qu’en attendant les retours de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah, ainsi que la possible arrivée d’Endrick lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais avait sans doute l’une des pires attaques en Ligue 1, si ce n’est la pire.
« Lyon revient dans la normalité, ils sont à leur place. Ils vont jouer entre la 6e et la 8e place, sauf s’il y a un gros mercato qui serait bien meilleur que celui de cet été. Il y aura aussi un mercato interne avec les retours de Fofana et de Nuamah qui vont faire du bien offensivement. Mais je ne vois pas comment l’OL peut prétendre à mieux. Quand on voit le onze qui termine à Auxerre… C’est dramatique. Tu joues avec Tessmann parce que Mata est blessé, devant tu as le petit Hamdani 16 ans qui entre, tu as Satriano qui fait de la peine et qui n’a même pas le niveau top 15 Ligue 1 » a d'abord lancé le consultant avant de poursuivre.

Une attaque trop limitée à l'OL... pour l'instant

« Quand tu regardes l’animation offensive de l’OL, à chaque fois que je vois un match de Ligue 1, je préfère le trio offensif adverse plutôt que celui de Lyon. Comment tu veux faire ? Heureusement que tu as un gardien qui fait les arrêts et que tu as une bonne défense centrale » a analysé Walid Acherchour, pas très optimiste pour l’OL à court terme et qui espère que le mois de janvier fera le plus grand bien aux Gones, entre retour des blessés et possibles arrivées lors du mercato. En attendant, Lyon dispose heureusement d’un calendrier abordable en Ligue 1 avec Nantes, Lorient et Le Havre au menu avec Noël.
