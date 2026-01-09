Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

ICONSPORT_267556_0219

Estimé par l’OL à plus de 40 millions d’euros, Malick Fofana a refusé de quitter Lyon l’été dernier. Sa vente dans six mois fait peu de doutes, mais la valeur marchande du Belge est en train de s’effondrer.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait l’obligation de réaliser une dernière grosse vente dans les ultimes jours du mercato. Georges Mikautadze et Malick Fofana étaient les deux candidats à un départ puisque les deux hommes disposaient d’une forte valeur marchande et de plusieurs offres concrètes. Face au refus catégorique de Malick Fofana de partir, le Géorgien a accepté de rejoindre Villarreal pour 30 millions d’euros.

Le Bayern zappe Malick Fofana

L’avenir de la pépite belge fait néanmoins peu de doute puisque son départ l’été prochain est fort probable. Sauf que l’OL, qui a fixé le prix de Malick Fofana à 40 millions d’euros au minimum, n’est pas certain de recevoir des offres si élevées. Car si l’ancien ailier de La Gantoise a explosé les compteurs la saison dernière, on ne peut pas en dire autant en 2025-2026. Malick Fofana n’a joué que 9 matchs en Ligue 1 avant de gravement se blesser à la cheville et son retour n’est pas prévu avant le mois de février.
Cela impacte déjà le prochain mercato de l’OL. La preuve, le très sérieux journaliste allemand Christian Falk a révélé sur X que le Bayern Munich s’était définitivement retiré de la course à la signature de Malick Fofana. Le numéro 11 de l’Olympique Lyonnais était pourtant suivi par le champion d’Allemagne en titre depuis plusieurs mois. Mais après de multiples supervisions et constatant que le joueur semble assez fragile physiquement, le Bayern Munich a finalement décidé de n’entamer aucune démarche concrète pour le recruter l’été prochain.

Une décision qui montre que Malick Fofana aura sans doute moins de choix lors du prochain mercato qu’il n’en avait par le passé. Pour l’OL, la conséquence risque d’être difficile à encaisser avec une valeur marchande qui chute. Des constats qui ne sont heureusement pas définitifs puisque si Malick Fofana revient fort de sa blessure et cartonne de février à mai, il y a fort à parier que les géants européens -dont peut-être le Bayern Munich- reviendront toquer à la porte de Michele Kang et de Matthieu Louis-Jean. En attendant, l’OL espère voir sa pépite belge revenir au plus vite et retrouver le chemin du but durant cette seconde partie de saison.
