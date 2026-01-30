Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Coup de folie en cette fin de mercato, avec le divorce entre Karim Benzema et Al-Ittihad. L'attaquant français veut changer de club et cherche un point de chute, pourquoi pas en Ligue 1.

La situation de Karim Benzema à Al-Ittihad a changé en quelques jours. Joueur parmi les mieux payés de la richissime Saudi Pro League, l’attaquant français discutait d’une prolongation de contrat, signe de sa volonté de continuer à défendre les couleurs du club de Djeddah. Mais l’offre faite par Al-Ittihad a été jugée comme insultante par le « Nueve », qui a décidé de réagir immédiatement en boycottant le match de son équipe.

Il faut dire que le club saoudien, si généreux lors de son premier contrat avec 100 millions d’euros par an, lui proposait de jouer gratuitement, sans salaire, mais en lui permettant de conserver 100 % des recettes liées à son droit à l’image. Soit quelques millions d’euros par an, mais très loin de son salaire actuel.

L’attaquant français estime désormais qu’il n’est plus possible de faire machine arrière, et souhaite partir d’Al-Ittihad d’ici la fin du mercato ce lundi. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema estime qu’on veut le chasser d’Arabie Saoudite et que cette offre ridiculement basse pour l'une des stars de ce championnat sert surtout à lui indiquer la sortie.

Benzema pense à la France

La perspective de revenir en France et d'une éventuelle Coupe du monde à l'été fait son chemin…. », explique le journaliste belge, pour qui Karim Benzema ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. Ce serait une magnifique façon de boucler la boucle, même si cela ne lui garantit clairement pas une place en équipe de France avec Didier Deschamps. Mais surtout, dans le message du journaliste spécialisé sur le mercato, la dernière ligne risque de faire beaucoup parler.