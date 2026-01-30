ICONSPORT_272058_0018

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

OL30 janv. , 22:22
parGuillaume Conte
Coup de folie en cette fin de mercato, avec le divorce entre Karim Benzema et Al-Ittihad. L'attaquant français veut changer de club et cherche un point de chute, pourquoi pas en Ligue 1.
La situation de Karim Benzema à Al-Ittihad a changé en quelques jours. Joueur parmi les mieux payés de la richissime Saudi Pro League, l’attaquant français discutait d’une prolongation de contrat, signe de sa volonté de continuer à défendre les couleurs du club de Djeddah. Mais l’offre faite par Al-Ittihad a été jugée comme insultante par le « Nueve », qui a décidé de réagir immédiatement en boycottant le match de son équipe.
Il faut dire que le club saoudien, si généreux lors de son premier contrat avec 100 millions d’euros par an, lui proposait de jouer gratuitement, sans salaire, mais en lui permettant de conserver 100 % des recettes liées à son droit à l’image. Soit quelques millions d’euros par an, mais très loin de son salaire actuel.
L’attaquant français estime désormais qu’il n’est plus possible de faire machine arrière, et souhaite partir d’Al-Ittihad d’ici la fin du mercato ce lundi. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema estime qu’on veut le chasser d’Arabie Saoudite et que cette offre ridiculement basse pour l'une des stars de ce championnat sert surtout à lui indiquer la sortie.

Benzema pense à la France 

Mais surtout, dans le message du journaliste spécialisé sur le mercato, la dernière ligne risque de faire beaucoup parler. « La perspective de revenir en France et d’une éventuelle Coupe du monde à l’été fait son chemin…. », explique le journaliste belge, pour qui Karim Benzema ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. Ce serait une magnifique façon de boucler la boucle, même si cela ne lui garantit clairement pas une place en équipe de France avec Didier Deschamps.
Néanmoins, depuis des années, l’OL rêve de son retour, malgré ses moyens limités actuellement. La porte n’a jamais été totalement fermée mais la question n’avait jusqu’à présent jamais été étudiée étant donné le salaire de Karim Benzema à Al-Ittihad. Avec désormais la perspective de tout plaquer en Arabie saoudite, la question va forcément se poser, tant il est difficile d’imaginer KB9 en France ailleurs qu’à Lyon.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

