4 recrues à l'OL, la folie est en marche

OL29 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
2
L'OL continue d'avancer sur la finalisation de son mercato, après les recrutements d'Endrick et de Nartey. Deux nouveaux joueurs pourraient arriver.
Fort de son redressement sportif et économique, l’OL se prend à rêver d’une deuxième partie de saison de rêve. Les recrues signent et les victoires s’enchaînent. Paulo Fonseca a même demandé publiquement un numéro 9 pour la fin du mercato, et Lyon discute avec l’Olympiakos pour la venue de Roman Yaremchuk. Mais en défense centrale, l’entraîneur portugais rêve toujours d’un joli coup, avec un joueur capable de donner un coup de main ponctuellement mais aussi de progresser pour représenter l’avenir.
Le profil est déjà ciblé, il s’agit de Noham Kamara, sur qui le PSG ne fait pas spécialement confiance cette saison. Passé professionnel l’été dernier, le défenseur central est tenté par l’aventure à Lyon, et les deux clubs continuent de discuter affirme L’Equipe. L’optimisme est de rigueur dans ce dossier qui s’est toutefois compliqué par l’arrivée de nouveaux clubs, intéressés par l’idée de récupérer un joueur formé au PSG et qui ne demande qu’à jouer. Strasbourg est notamment dans le coup, même si le Racing a du retard par rapport à l’OL.

L'OL peut rêver de quatre recrues

Noham Kamara a en tout cas fait un premier choix en décidant de rejoindre Lyon si les deux clubs venaient à se mettre d’accord. Un prêt avec option d’achat convient pour le moment aux deux parties, et l’OL attend le feu vert pour finaliser l’opération. Pour le moment, la patience est encore de mise dans ce dossier à quatre jours de la fin du mercato. Lyon travaille aussi sur le dossier d’un attaquant mais rêve de faire un mercato à quatre recrues, après Endrick et Nartey. Ce serait inespéré pour des Lyonnais qui se demandaient au début de l’hiver s’ils n’allaient surtout pas perdre des joueurs importants. Pour le moment, c’est tout le contraire qu’il se passe à Lyon, et les supporters se pincent encore régulièrement pour y croire.
2
