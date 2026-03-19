L'OL verrouille le futur latéral droit de la France

Titulaire contre le Celta Vigo il y a une semaine, Steeve Kango a réussi son baptême du feu. Le latéral droit français de 19 ans au potentiel immense a toutes les cartes en mains pour s’imposer à l’OL.

Handicapé par une avalanche de blessures, Paulo Fonseca n’a pas d’autre choix que de lancer des jeunes cette saison à l’Olympique Lyonnais . Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou encore Rémi Himbert en ont profité. Le dernier a avoir été lancé dans le grand bain se nomme Steeve Kango. Titulaire contre le Celta Vigo en huitième de finale aller de l’Europa League la semaine passée, le latéral droit de 19 ans a réussi ses premiers pas en professionnels au sein de son club formateur. Il pourrait de nouveau être titulaire ce jeudi pour le match retour face aux Espagnols.

Sous contrat aspirant, Steeve Kango va certainement faire l’objet de négociations pour la signature de son premier contrat professionnel dans les mois à venir. Ce ne serait pas une surprise car le joueur a un potentiel immense selon Peguy Mokoko, son formateur en U15 au FC Vaulx, qui le voit carrément atterrir tôt ou tard en équipe de France. « La suite logique, c’est qu’il participe à la rotation et qu’il finisse par s’imposer comme titulaire. L’appétit vient en mangeant, je ne lui vois aucune limite » estime-t-il dans une interview accordée à FootMercato avant de poursuivre.

Steeve Kango, un potentiel de niveau international