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TV : OL - Celta Vigo, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Europa League16 mars , 6:40
parAlexis Rose
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Au ralenti depuis quelques semaines, l’Olympique Lyonnais va devoir retrouver le chemin de la victoire face au Celta Vigo pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League.

Quelle heure pour OL - Celta Vigo ?

Une semaine après avoir arraché le match nul sur la pelouse du Celta Vigo (1-1), l’Olympique Lyonnais va retrouver son public pour tenter de dominer le club espagnol et valider son ticket pour les quarts de finale de la C3. Ce match retour entre Lyon et Vigo se jouera ce jeudi 19 mars à 18h45 au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Celta Vigo ?

Considéré comme l’un des clubs les plus supportés de France avec le PSG et l’OM, l’OL va forcément attirer un bon public de téléspectateurs pour son 8e de finale retour d’Europa League. Cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot.

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Les compos probables de OL - Celta Vigo :

Incapable de gagner le moindre match depuis la mi-février, Lyon reste sur six matchs sans succès, dont un 0-0 face au Havre dimanche. À bout de souffle et fragilisé par de nombreuses blessures, l’effectif de l’OL va devoir retrouver des forces pour affronter le Celta Vigo. Avec l’objectif d’atteindre au moins les quarts de finale de cette C3 après avoir fini à la première place de la phase régulière, Lyon se doit de gagner contre Vigo devant son public. Pour ce match, Paulo Fonseca retrouvera sûrement des forces vives.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, Abner - Endrick.
Après un match aller solide (1-1), le Celta Vigo a fait match nul face au Betis Séville en Liga le week-end dernier (1-1). Plutôt en confiance, le club espagnol ira donc à Lyon avec l’envie de sortir l’un des favoris de la compétition. Pour cela, Claudio Giráldez aura un groupe assez complet à sa disposition, sans Iglesias, suspendu après son rouge à l’aller.
La compo probable du Celta Vigo : Radu - Rodriguez, Starfelt, Alonso - Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza - Aspas, Swedberg, Duran.

Europa League

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Donc en fait toi tu fais l'équipe derrière ton poste de télé sans suivre les entraînements sans connaître les douleurs des uns et des autres vous êtes vraiment trop forts ! C'est clair que le coach a tout intérêt à mettre une équipe qui ne fonctionne pas,je suis con, à chaque fois qu'un résultat n'est pas positif il y a toujours deux trois types de ton genre qui viennent pleurer contre le coach. C'est plus fort que vous ! Vous avez toujours la solution, on se demande bien pourquoi vous n'êtes pas coach ? Ah peut-être que vous n'en avez pas les qualités...

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ya pas de coalition

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comme quoi ta ville vote plus rn que lyon mdr

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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