TV : OL - Celta Vigo, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Au ralenti depuis quelques semaines, l’Olympique Lyonnais va devoir retrouver le chemin de la victoire face au Celta Vigo pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League.

Quelle heure pour OL - Celta Vigo ?

jeudi 19 mars à 18h45 au Groupama Stadium. Une semaine après avoir arraché le match nul sur la pelouse du Celta Vigo (1-1), l’Olympique Lyonnais va retrouver son public pour tenter de dominer le club espagnol et valider son ticket pour les quarts de finale de la C3. Ce match retour entre Lyon et Vigo se jouera ceau Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Celta Vigo ?

Considéré comme l’un des clubs les plus supportés de France avec le PSG et l’OM, l’OL va forcément attirer un bon public de téléspectateurs pour son 8e de finale retour d’Europa League. Cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de OL - Celta Vigo :

Incapable de gagner le moindre match depuis la mi-février, Lyon reste sur six matchs sans succès, dont un 0-0 face au Havre dimanche. À bout de souffle et fragilisé par de nombreuses blessures, l’effectif de l’OL va devoir retrouver des forces pour affronter le Celta Vigo. Avec l’objectif d’atteindre au moins les quarts de finale de cette C3 après avoir fini à la première place de la phase régulière, Lyon se doit de gagner contre Vigo devant son public. Pour ce match, Paulo Fonseca retrouvera sûrement des forces vives.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, Abner - Endrick.

Après un match aller solide (1-1), le Celta Vigo a fait match nul face au Betis Séville en Liga le week-end dernier (1-1). Plutôt en confiance, le club espagnol ira donc à Lyon avec l’envie de sortir l’un des favoris de la compétition. Pour cela, Claudio Giráldez aura un groupe assez complet à sa disposition, sans Iglesias, suspendu après son rouge à l’aller.

La compo probable du Celta Vigo : Radu - Rodriguez, Starfelt, Alonso - Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza - Aspas, Swedberg, Duran.