TV : OL - Celta Vigo, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Donc en fait toi tu fais l'équipe derrière ton poste de télé sans suivre les entraînements sans connaître les douleurs des uns et des autres vous êtes vraiment trop forts ! C'est clair que le coach a tout intérêt à mettre une équipe qui ne fonctionne pas,je suis con, à chaque fois qu'un résultat n'est pas positif il y a toujours deux trois types de ton genre qui viennent pleurer contre le coach. C'est plus fort que vous ! Vous avez toujours la solution, on se demande bien pourquoi vous n'êtes pas coach ? Ah peut-être que vous n'en avez pas les qualités...
tu sais que 80% des blessures musculaires sont en fin de match , et que Endrick avait joué 90 minutes il y a moins de 3 jours ?
ya pas de coalition
comme quoi ta ville vote plus rn que lyon mdr
Autant hier Endrick a été le meilleur offensif ... autant Yaremchuk Domenech a raison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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