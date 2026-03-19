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OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

OL19 mars , 14:40
parEric Bethsy
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Une semaine après le nul arraché en Espagne (1-1), l’Olympique Lyonnais retrouve le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Dans la préparation de cette rencontre, l’entraîneur des Gones Paulo Fonseca a mis l’accent sur la nécessité de neutraliser les contres adverses, quitte à utiliser des moyens illicites.
L’Olympique Lyonnais sait à quoi s’attendre. A Vigo la semaine dernière, les coéquipiers d’Endrick ont pu s’apercevoir des caractéristiques du Celta. Les Espagnols, même réduits à 10 après l’exclusion de l’attaquant Borja Iglesias à la 55e minute, ont fait preuve de solidité. L’infériorité numérique a certes réduit leur pouvoir offensif. Mais les locaux avaient démontré leur capacité à vite se projeter vers l’avant durant la première période.
C’est donc le scénario auquel Paulo Fonseca s’attend ce jeudi au Groupama Stadium. « Le Celta défend très bien, on l’a vu à l’aller avec ces dix joueurs autour de la surface, a commenté l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avant le huitième de finale retour de la Ligue Europa. C’est dur de trouver des espaces, mais quand ils récupèrent le ballon, on doit faire très attention à leurs contres. On doit rester très équilibrés car si on ne pense qu’à attaquer, on va se faire rattraper. »
Faire la faute si besoin
- Paulo Fonseca
Pour éviter ces transitions offensives, Paulo Fonseca demande à ses hommes d’utiliser toutes les armes à leur disposition, y compris celles qui ne plairont pas à l’arbitre. « Comment mieux gérer ces contres ? À l’aller, j’ai vu une bonne préparation de notre équipe à la perte, globalement. C’est normal que le Celta arrive quand même à se créer deux situations sur ces phases. Mais on doit être plus agressifs, et faire la faute si besoin pour empêcher la contre-attaque. Sur le but contre l’OM , on aurait aussi dû être plus intelligent et fermer », s’est souvenu le coach rhodanien, prêt à mettre la manière de côté pour se qualifier.
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