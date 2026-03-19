TV : Polémique à Bordeaux, Ligue 1+ passe à la caisse

Ils ont juste à faire le chèque- La Roche-sur-Yon
c'est entre ""
mais DD le prend
J'espère que les blessures vont maintenant nous laisser tranquille et qu'on va bien finir cette saison.
pas de Tolisso mais Hernandez va bien te f...
Certes, c'est pour ça que je ne parle pas de l'équipe en soit mais du reste qui peut néanmoins avoir un rôle. Maintenant si on les joue comme Chelsea on doit les sortir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
🚨🚨National 2. Le choc entre le Vendée Foot Club La Roche et les Girondins de Bordeaux sera diffusé sur Ligue 1 + #Vendée Foot Club La Roche #Football #Girondins de Bordeaux @OuestFrance ouest-france.fr/sport/football…