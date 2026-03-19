TV : Polémique à Bordeaux, Ligue 1+ passe à la caisse

Interdits de déplacement au Stade Henri-Desgrange, les supporters de Bordeaux verront au moins le choc de National 2 à la télévision samedi. Le match contre La Roche-sur-Yon, que l’on pensait privé de diffusion, a finalement été acheté par Ligue 1+.

Les polémiques existent aussi en National 2, et notamment du côté de Bordeaux . Etant donné le prestige et la popularité du club aquitain, ses matchs de championnat sont diffusés par la chaîne locale TV7. Le média gratuit offre ainsi une belle exposition aux clubs amateurs qui acceptent généralement de confier les droits TV de leurs rencontres sans rien réclamer. Sauf qu’avant le choc contre les Girondins samedi (18h), La Roche-sur-Yon a exigé une compensation financière à TV7.

Ils ont juste à faire le chèque - La Roche-sur-Yon

« On veut le maximum de personnes dans le stade afin que ça soit une fête populaire, s’est justifié le vice-président Thierry Barbarit. Les rares fois où on a accepté une diffusion, on a fait 15 à 20 % de spectateurs en moins. On est organisateur de spectacle. On paye des gens pour ça. Nous refusons ainsi de diffuser gratuitement la rencontre. On ne se comporte pas comme ça parce que c’est Bordeaux en face, on a exactement le même raisonnement avec les diffuseurs vendéens. S’ils veulent que ça évolue, ils ont juste à faire le chèque qui va avec. »

La rencontre a beau opposer le leader bordelais à son dauphin, TV7 refuse de débourser le moindre centime. Aucune diffusion n’était donc prévue, d’où la colère des supporters girondins également punis par une interdiction de déplacement samedi. C’est pourquoi Ligue 1+ est intervenue. Selon les informations d’Ouest-France, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, qui retransmet les matchs de Bordeaux à domicile, a trouvé un accord financier avec La Roche-sur-Yon. Le choc sera donc télévisé et tout le monde est content.