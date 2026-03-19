un bug persiste ligue 1 refuse de le reparer ligue 1 398395

TV : Polémique à Bordeaux, Ligue 1+ passe à la caisse

Bordeaux19 mars , 13:40
parEric Bethsy
0
Interdits de déplacement au Stade Henri-Desgrange, les supporters de Bordeaux verront au moins le choc de National 2 à la télévision samedi. Le match contre La Roche-sur-Yon, que l’on pensait privé de diffusion, a finalement été acheté par Ligue 1+.
Les polémiques existent aussi en National 2, et notamment du côté de Bordeaux. Etant donné le prestige et la popularité du club aquitain, ses matchs de championnat sont diffusés par la chaîne locale TV7. Le média gratuit offre ainsi une belle exposition aux clubs amateurs qui acceptent généralement de confier les droits TV de leurs rencontres sans rien réclamer. Sauf qu’avant le choc contre les Girondins samedi (18h), La Roche-sur-Yon a exigé une compensation financière à TV7.
Ils ont juste à faire le chèque
- La Roche-sur-Yon
« On veut le maximum de personnes dans le stade afin que ça soit une fête populaire, s’est justifié le vice-président Thierry Barbarit. Les rares fois où on a accepté une diffusion, on a fait 15 à 20 % de spectateurs en moins. On est organisateur de spectacle. On paye des gens pour ça. Nous refusons ainsi de diffuser gratuitement la rencontre. On ne se comporte pas comme ça parce que c’est Bordeaux en face, on a exactement le même raisonnement avec les diffuseurs vendéens. S’ils veulent que ça évolue, ils ont juste à faire le chèque qui va avec. »
La rencontre a beau opposer le leader bordelais à son dauphin, TV7 refuse de débourser le moindre centime. Aucune diffusion n’était donc prévue, d’où la colère des supporters girondins également punis par une interdiction de déplacement samedi. C’est pourquoi Ligue 1+ est intervenue. Selon les informations d’Ouest-France, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, qui retransmet les matchs de Bordeaux à domicile, a trouvé un accord financier avec La Roche-sur-Yon. Le choc sera donc télévisé et tout le monde est content.
0
Articles Recommandés
Karetsas ICONSPORT_278343_0050
PSG

La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG

Bellingham ICONSPORT_286587_0009
Liga

Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham

fonseca ignore par le cnosf l ol est choque fonseca 5 393487
OL

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

ICONSPORT_360351_0380
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier

Fil Info

19 mars , 15:30
La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG
19 mars , 15:00
Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham
19 mars , 14:40
OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais
19 mars , 14:19
EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier
19 mars , 14:04
EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil
19 mars , 13:20
Pavard quitte l'OM, la confirmation tombe
19 mars , 13:00
Le Real et le Barça en bataille pour un crack de 19 ans
19 mars , 12:40
OM : Mason Greenwood en Arabie Saoudite, c'est fini

Derniers commentaires

OL : Hugo Guillemet fracasse la direction lyonnaise

c'est entre ""

Le PSG valide le départ de Lucas Hernandez

mais DD le prend

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

J'espère que les blessures vont maintenant nous laisser tranquille et qu'on va bien finir cette saison.

EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

pas de Tolisso mais Hernandez va bien te f...

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Certes, c'est pour ça que je ne parle pas de l'équipe en soit mais du reste qui peut néanmoins avoir un rôle. Maintenant si on les joue comme Chelsea on doit les sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading