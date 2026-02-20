L’OM en crise, Brest explose de rire

A Brest, avant le match de ce vendredi contre l'OM, on ne croit pas une seconde à une équipe déstabilisée par les nombreux changements au club. Pour Eric Roy, une crise à l'OM, c'est un grand classique.

Les supporters de l’OM sont habitués aux surprises en voyant les compositions d’équipe de Roberto De Zerbi ces derniers mois. Mais pour le match de ce vendredi à Brest, impossible de savoir à quoi s’attendre puisque le nouvel entraineur Habib Beye a volontairement laissé le suspense sur ses intentions. Le Franco-Sénégalais a simplement prévenu qu’il ne tenterait pas de folies et essayerait surtout de présenter un schéma simple et des joueurs à leur place pour rapidement retrouver des résultats positifs.

La crise à l'OM, Eric Roy connait ça par coeur

Difficile donc pour Eric Roy de préparer cette rencontre face à un adversaire qui va forcément changer sa façon de faire. Mais pour l’entraineur du SB29, il ne faut pas miser sur une déstabilisation des joueurs marseillais, habitués à gérer un environnement sulfureux. Même si les annonces se sont multipliées ces dernières jours, c’est monnaie courante en Provence et cela n’empêchera pas l’OM d’être performant.

« Dire que Marseille est en crise, c'est quelque chose d'assez commun, il y a toujours une crise là-bas, et je le sais car j'y ai joué trois ans et j'ai connu quelques crises. C’est une équipe qui va arriver avec beaucoup d'ambitions, avec un nouvel entraîneur. Je ne m'attends pas du tout à voir une équipe déstabilisée. Ce qu'on doit gérer, c'est notre équipe, les autres équipes gèrent leurs problèmes », a assuré Eric Roy, qui a en effet joué sous le maillot de l’OM à une époque où cela pouvait aussi souffler très fort depuis les tribunes.

Avant de recevoir l’OM, Brest a en tout cas une série positive à poursuivre, avec trois matchs sans défaites donc un solide nul à Lille et une belle victoire contre Lorient. C’est bien mieux que des Marseillais qui n’ont plus gagné depuis le choc face à Lens du mois de janvier.