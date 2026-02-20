ICONSPORT_339132_0171

L’OM en crise, Brest explose de rire

OM20 févr. , 10:00
parGuillaume Conte
0
A Brest, avant le match de ce vendredi contre l'OM, on ne croit pas une seconde à une équipe déstabilisée par les nombreux changements au club. Pour Eric Roy, une crise à l'OM, c'est un grand classique.
Les supporters de l’OM sont habitués aux surprises en voyant les compositions d’équipe de Roberto De Zerbi ces derniers mois. Mais pour le match de ce vendredi à Brest, impossible de savoir à quoi s’attendre puisque le nouvel entraineur Habib Beye a volontairement laissé le suspense sur ses intentions. Le Franco-Sénégalais a simplement prévenu qu’il ne tenterait pas de folies et essayerait surtout de présenter un schéma simple et des joueurs à leur place pour rapidement retrouver des résultats positifs.

La crise à l'OM, Eric Roy connait ça par coeur

Difficile donc pour Eric Roy de préparer cette rencontre face à un adversaire qui va forcément changer sa façon de faire. Mais pour l’entraineur du SB29, il ne faut pas miser sur une déstabilisation des joueurs marseillais, habitués à gérer un environnement sulfureux. Même si les annonces se sont multipliées ces dernières jours, c’est monnaie courante en Provence et cela n’empêchera pas l’OM d’être performant.
« Dire que Marseille est en crise, c'est quelque chose d'assez commun, il y a toujours une crise là-bas, et je le sais car j'y ai joué trois ans et j'ai connu quelques crises. C’est une équipe qui va arriver avec beaucoup d'ambitions, avec un nouvel entraîneur. Je ne m'attends pas du tout à voir une équipe déstabilisée. Ce qu'on doit gérer, c'est notre équipe, les autres équipes gèrent leurs problèmes », a assuré Eric Roy, qui a en effet joué sous le maillot de l’OM à une époque où cela pouvait aussi souffler très fort depuis les tribunes.
Avant de recevoir l’OM, Brest a en tout cas une série positive à poursuivre, avec trois matchs sans défaites donc un solide nul à Lille et une belle victoire contre Lorient. C’est bien mieux que des Marseillais qui n’ont plus gagné depuis le choc face à Lens du mois de janvier.

Lire aussi

Ethan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmesEthan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmes
OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravisOM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_160468_0042
PSG

Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé

ICONSPORT_343794_0042
Info

Neymar annonce déjà sa future retraite

ICONSPORT_286582_0521
Ligue 1

Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?

ICONSPORT_351491_0020
OM

OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé

Fil Info

20 févr. , 11:20
Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé
20 févr. , 11:00
Neymar annonce déjà sa future retraite
20 févr. , 10:40
Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?
20 févr. , 10:30
OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé
20 févr. , 10:20
LOSC : Genesio même pas viré là, il s'étonne
20 févr. , 9:40
Pronostics Lens – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre
20 févr. , 9:20
Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME
20 févr. , 9:00
Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

Derniers commentaires

PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent

oauais c'est logique vu que ces scribouillards ecrivent n'importe quoi

Le PSG supplie Kylian Mbappé

tu es surtout un bon raciste

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading