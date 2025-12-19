« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

ICONSPORT_279926_0205

L'OL a un dernier coup de collier à mettre pour terminer l'année en beauté. Corentin Tolisso a tenu à souligner l'exploit réalisé par son équipe cette saison.
Devenu tout récemment le 18e joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a été mis en avant ce vendredi avant le match de Coupe de France. En tant que régional de l’étape, l’international français sait forcément qu’il faut prendre ce match face à Saint-Cyr/Collonges, équipe de Régional 1, au sérieux pour s’éviter des frayeurs. Le fait que la rencontre se déroule dimanche soir au Groupama Stadium permet tout de même de s’enlever beaucoup de pression.

Tolisso en veut encore plus

Résultat, sans anticiper sur une éventuelle qualification en 16e de finale, Corentin Tolisso a tout de même fait un premier petit bilan de cette saison 2025-2026 à mi-parcours. Pour le capitaine des Gones, il est bon de rappeler que l’OL est parti de très loin cet été, et que les résultats sont vraiment positifs malgré cette situation financière compliquée.
« Je pense que le bilan est positif. Si on reprend tout le contexte, je suis sûr que 100 % des supporters de l’OL auraient signé si on leur avait dit en début de saison que l’on serait cinquièmes, et premiers d’Europa League... Mais en analysant la situation, on sait qu’on aurait pu faire mieux, notamment à Nice et à Lorient, et en particulier sur les cartons rouges. Il faut continuer dans ce sens et faire mieux en 2026 », a souligné le milieu de terrain lyonnais qui se veut bien évidement perfectionniste.
Il y a en effet plusieurs matchs qui ont mal tourné, comme celui à Rennes que l’OL maitrisait avant le rouge de Tyler Morton. Celui à Lorient où Hans Hateboer a aussi très rapidement été exclu. Des points de lâchés mais pas de quoi ternir le bilan lyonnais. La formation de Paulo Fonseca a su faire du mieux possible avec un effectif limité, en s’appuyant sur ses jeunes pour compenser les départs de l’été, mais aussi les blessures longue durée de plusieurs joueurs comme Fofana, Mangala et Nuamah.
