ICONSPORT_283669_0279
Paulo Fonseca

L'OM peut paniquer, l'OL sera inarrêtable

OL02 févr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OL a battu le LOSC ce dimanche en Ligue 1. Les Gones rejoignent ainsi l’OM au classement et peuvent plus que jamais rêver d’une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison.
L’OL surprend depuis le début de la saison. Alors que le départ de John Textor laissait présager des turbulences, c’est tout le contraire qui se produit dans le Rhône. Paulo Fonseca a réussi à bâtir un collectif solide et déterminé à faire taire les sceptiques. En s’imposant face au LOSC ce dimanche au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont recollé à l’OM au classement. L’idée d’une qualification directe en Ligue des champions devient donc plus que jamais envisageable. De quoi impressionner Sidney Govou.

L'OL n'a pas à être inquiet ? 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant cet OL version Fonseca : « Ça devient dur de parler de l’OL, car les semaines se suivent et se ressemblent : ça gagne, sans être toujours impressionnant, mais c’est propre, avec un esprit collectif qui se dégage. Ça fait un peu cliché, mais on dirait vraiment une bande de potes. Il y a un travail collectif assez exemplaire. (...)
Le mercato montre de nouvelles ambitions. L’OL ne le dit pas, mais je pense que la Ligue des Champions est un vrai objectif. (...) Et si l’OL va perdre certainement des matchs d’ici la fin de saison, je ne crains pas d’accident. Parce que le groupe est sain. Je vois mal des joueurs lâcher, craquer dans des moments importants. Paulo Fonseca va juste devoir maintenir ce niveau d’exigence avec ses joueurs. On a l’impression pour l’instant qu’il ne peut rien arriver à l’OL ».

Lire aussi

Sept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des championsSept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des champions
L'OL est encore en lice dans toutes les compétitions. Au-delà d’une qualification en Ligue des champions en fin de saison, les Gones peuvent également rêver d’un titre, que ce soit en Ligue Europa ou en Coupe de France. Un véritable exploit au vu de la situation il y a seulement quelques mois.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0114
Coupe de France

TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale

ICONSPORT_282660_0179
OM

L'OM envoie Angel Gomes en prêt à Wolverhampton

le ballon d or a madrid le real y croit rodri 4 396036
Premier League

Manchester City dénonce un complot de la Premier League

Fil Info

03 févr. , 00:00
TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 févr. , 00:00
CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale
02 févr. , 23:07
L'OM envoie Angel Gomes en prêt à Wolverhampton
02 févr. , 22:30
Manchester City dénonce un complot de la Premier League
02 févr. , 22:21
Officiel : Nordin prêté à Rennes jusqu'à la fin de saison
02 févr. , 22:08
L'OL prête Alejandro Gomes Rodríguez à Annecy (off)
02 févr. , 21:40
L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi
02 févr. , 21:30
ASSE : La montée ou viré, Montanier est prévenu

Derniers commentaires

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Ce que j'espère ! 👌 Il y a de nombreuses confrontations directes ce mois ci entre les 6/7 prétendants a l'Europe, on verra quel écart de points on aura réussi à maintenir, sachant qu'on aura affronter Strasbourg et Marseille nous aussi

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Comme l’OM

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Ça fait bcp de changements à chaque mercato… pour quel résultat ?

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Oui je sais il avait une valeur marchande à 25 M mais on l'a eu à 4,5 M puisque il lui rester 6 mois de contrat,

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

T con ou quoi ? Il était en fin de contrat à la fin de la saison c pour ça qu’on l’a eu à ce tarot !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading