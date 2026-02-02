L'OM peut paniquer, l'OL sera inarrêtable

L'OL a battu le LOSC ce dimanche en Ligue 1. Les Gones rejoignent ainsi l’OM au classement et peuvent plus que jamais rêver d’une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison.

L’ OL surprend depuis le début de la saison. Alors que le départ de John Textor laissait présager des turbulences, c’est tout le contraire qui se produit dans le Rhône. Paulo Fonseca a réussi à bâtir un collectif solide et déterminé à faire taire les sceptiques. En s’imposant face au LOSC ce dimanche au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont recollé à l’OM au classement. L’idée d’une qualification directe en Ligue des champions devient donc plus que jamais envisageable. De quoi impressionner Sidney Govou.

L'OL n'a pas à être inquiet ?

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant cet OL version Fonseca : « Ça devient dur de parler de l’OL, car les semaines se suivent et se ressemblent : ça gagne, sans être toujours impressionnant, mais c’est propre, avec un esprit collectif qui se dégage. Ça fait un peu cliché, mais on dirait vraiment une bande de potes. Il y a un travail collectif assez exemplaire. (...)

Le mercato montre de nouvelles ambitions. L’OL ne le dit pas, mais je pense que la Ligue des Champions est un vrai objectif. (...) Et si l’OL va perdre certainement des matchs d’ici la fin de saison, je ne crains pas d’accident. Parce que le groupe est sain. Je vois mal des joueurs lâcher, craquer dans des moments importants. Paulo Fonseca va juste devoir maintenir ce niveau d’exigence avec ses joueurs. On a l’impression pour l’instant qu’il ne peut rien arriver à l’OL ».

L'OL est encore en lice dans toutes les compétitions. Au-delà d’une qualification en Ligue des champions en fin de saison, les Gones peuvent également rêver d’un titre, que ce soit en Ligue Europa ou en Coupe de France. Un véritable exploit au vu de la situation il y a seulement quelques mois.