L'OM envoie Angel Gomes en prêt à Wolverhampton

Ce que j'espère ! 👌 Il y a de nombreuses confrontations directes ce mois ci entre les 6/7 prétendants a l'Europe, on verra quel écart de points on aura réussi à maintenir, sachant qu'on aura affronter Strasbourg et Marseille nous aussi
Comme l’OM
Ça fait bcp de changements à chaque mercato… pour quel résultat ?
Oui je sais il avait une valeur marchande à 25 M mais on l'a eu à 4,5 M puisque il lui rester 6 mois de contrat,
T con ou quoi ? Il était en fin de contrat à la fin de la saison c pour ça qu’on l’a eu à ce tarot !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗺𝗲𝘀 🙌 Le milieu de terrain 🏴 est prêté avec option d’achat jusqu'à la fin de la saison à Wolverhampton.