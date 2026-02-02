ICONSPORT_283669_0125

L'OL prête Alejandro Gomes Rodríguez à Annecy (off)

OL02 févr. , 22:08
parJérôme Capton
2
L'OL a confirmé ce lundi soir le prêt d’Alejandro Gomes Rodríguez, son jeune attaquant anglais de 17 ans, au FC Annecy, qui évolue en Ligue 2.
2
Derniers commentaires

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Ce que j'espère ! 👌 Il y a de nombreuses confrontations directes ce mois ci entre les 6/7 prétendants a l'Europe, on verra quel écart de points on aura réussi à maintenir, sachant qu'on aura affronter Strasbourg et Marseille nous aussi

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Comme l’OM

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Ça fait bcp de changements à chaque mercato… pour quel résultat ?

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Oui je sais il avait une valeur marchande à 25 M mais on l'a eu à 4,5 M puisque il lui rester 6 mois de contrat,

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

T con ou quoi ? Il était en fin de contrat à la fin de la saison c pour ça qu’on l’a eu à ce tarot !

