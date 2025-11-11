« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

A l'heure où les situations de tension entre les clubs de Ligue 1 et les arbitres sont de plus en plus fréquentes, Corentin Tolisso (OL) a proposé une réunion entre les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 avec les arbitres français. Une proposition que Pierre Ménès trouve très cocasse compte tenu du passif du Lyonnais.

Le climat est particulièrement tendu entre le corps arbitral français et les acteurs qui font vivre la Ligue 1. A de nombreuses reprises depuis le début de saison, certains matchs ont provoqué la stupeur de joueurs, entraineurs et dirigeants, suite à des décisions arbitrales litigieuses. Surtout, ce que les principaux acteurs ne comprennent pas, c'est le manque de cohérence d'un match à l'autre.

Un nouvel épisode de conflit a eu lieu lors du dernier OL-PSG de dimanche dernier, alors que Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, a explosé après le match, fustigeant l'arbitre du soir et ses décisions interpellantes. Dans la foulée, Corentin Tolisso a publié une vidéo dans laquelle il appelle les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 à se réunir avec les arbitres pour tenter de trouver des solutions. Une demande qui fait beaucoup rire Pierre Ménès, surtout par rapport à l'auteur de la demande.

Tolisso a une idée, Ménès s'en moque

« Corentin Tolisso s'est fendu d'une vidéo pour réclamer une réunion avec tous les capitaines, tous les entraineurs et présidents de Ligue 1 avec tous les arbitres et leurs représentants. Une réunion de 100 personnes, donc où on ne peut pas parler. Pourquoi pas, cette initiative. Mais ce qui me fait sourire c'est qu'elle vienne d'un joueur dont le comportement sur le terrain est quand même plus que discutable puisqu'on a l'impression que lui aussi voudrait tout le temps arbitrer. C'est un grand simulateur. Je ne retire rien à ses immenses qualités de joueur, mais son attitude n'est pas exemplaire pour prétendre vouloir jouer au grand réconciliateur », a lancé Pierre Ménès, visiblement étonné qu'une telle demande vienne d'un Corentin Tolisso dépeint de cette manière.