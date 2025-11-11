ol tolisso restera malgre son gros salaire iconsport 258634 0533 395638

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

OL11 nov. , 20:00
parQuentin Mallet
6
A l'heure où les situations de tension entre les clubs de Ligue 1 et les arbitres sont de plus en plus fréquentes, Corentin Tolisso (OL) a proposé une réunion entre les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 avec les arbitres français. Une proposition que Pierre Ménès trouve très cocasse compte tenu du passif du Lyonnais.
Le climat est particulièrement tendu entre le corps arbitral français et les acteurs qui font vivre la Ligue 1. A de nombreuses reprises depuis le début de saison, certains matchs ont provoqué la stupeur de joueurs, entraineurs et dirigeants, suite à des décisions arbitrales litigieuses. Surtout, ce que les principaux acteurs ne comprennent pas, c'est le manque de cohérence d'un match à l'autre.

Un nouvel épisode de conflit a eu lieu lors du dernier OL-PSG de dimanche dernier, alors que Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, a explosé après le match, fustigeant l'arbitre du soir et ses décisions interpellantes. Dans la foulée, Corentin Tolisso a publié une vidéo dans laquelle il appelle les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 à se réunir avec les arbitres pour tenter de trouver des solutions. Une demande qui fait beaucoup rire Pierre Ménès, surtout par rapport à l'auteur de la demande.

Tolisso a une idée, Ménès s'en moque

« Corentin Tolisso s'est fendu d'une vidéo pour réclamer une réunion avec tous les capitaines, tous les entraineurs et présidents de Ligue 1 avec tous les arbitres et leurs représentants. Une réunion de 100 personnes, donc où on ne peut pas parler. Pourquoi pas, cette initiative. Mais ce qui me fait sourire c'est qu'elle vienne d'un joueur dont le comportement sur le terrain est quand même plus que discutable puisqu'on a l'impression que lui aussi voudrait tout le temps arbitrer. C'est un grand simulateur. Je ne retire rien à ses immenses qualités de joueur, mais son attitude n'est pas exemplaire pour prétendre vouloir jouer au grand réconciliateur », a lancé Pierre Ménès, visiblement étonné qu'une telle demande vienne d'un Corentin Tolisso dépeint de cette manière.
6
Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

