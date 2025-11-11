ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute

OL11 nov. , 16:00
parHadrien Rivayrand
1
L'OL s'est incliné en fin de rencontre face au PSG dimanche soir dernier au Groupama Stadium. Les Gones ne digèrent pas l'arbitrage de Benoit Bastien. 
L'Olympique Lyonnais était proche de prendre des points face au Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1. Mais un but de Joao Neves dans le temps additionnel aura mis fin aux espoirs rhodaniens. Des Rhodaniens totalement frustrés par l'arbitrage de ce choc du championnat de France. Corentin Tolisso a donné son ressenti à l'arbitre Benoit Bastien pendant et après la rencontre. Le champion du monde tricolore demande notamment une grande réunion avec différents acteurs du football français pour une remise en question de l'arbitrage. Totalement inutile pour Wahbi Khazri. 

Tolisso se trompe ? 

Sur le plateau du Late Football Club, l'ancien de Saint-Etienne n'a en effet pas manqué de tacler le joueur de l'OL, à côté de la plaque selon lui car il y aura toujours des débats autour des décisions arbitrales : « Taper sur l’arbitre, cela permet d’envoyer la poussière ailleurs. J’étais le premier à détester l’injustice et à être véhément envers eux, et ce n’était pas à faire. La vidéo de Tolisso est inutile, elle ne fera pas avancer les chosesC'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. On est cinq autour de la table. Moi, j'ai des avis sur les trois situations qui ont fait débat. Et ces avis ne seront pas les mêmes que les vôtres. (...) L'arbitre doit se tromper et sur une saison ça s'équilibre »

Lire aussi

La terrible erreur de l’OL !La terrible erreur de l’OL !
A noter que compte tenu de la situation en Ligue 1 depuis quelques semaines, une réunion entre arbitres et clubs aura lieu le 1er décembre. L'occasion d'échanger et de mettre les choses au clair. Reste à savoir si cela aura l'effet escompté. La fracture semble énorme entre les acteurs du jeu. L'OL devra en tout cas passer à autre chose afin de rebondir le plus rapidement possible en Ligue 1. Car tout n'est pas à jeter, loin de là même. Après la trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca se déplaceront sur la pelouse d'Auxerre, bon dernier du championnat. 
1
