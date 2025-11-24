Nice -OM : Boga présente ses excuses, ses invités dérapent

A l'occasion du match Nice-OM, Jérémie Boga a offert des invitations à des supporters...marseillais. Ces derniers ayant chambré leurs homologues niçois, le joueur a été contraint de présenter ses excuses.

Vendredi dernier, les supporter de Nice ont vécu une soirée cauchemardesque, puisque l'Olympique de Marseille a balayé leur club préféré (1-5). Mais comme si cela ne suffisait pas, des spectateurs présents dans la tribune réservée aux invités des joueurs ont ouvertement chambré les fans du Gym. Pas de chance, ces supporters de l' OM avaient été conviés par Jérémie Boga. Face au déluge de critiques, le footballeur international ivoirien, a présenté ses excuses ce lundi via les réseaux sociaux.

Boga avait de drôles d'invités pour Nice-OM

Conscient que ses invités marseillais avaient poussé le bouchon trop loin, et qu'il était plutôt maladroit pour un joueur de Nice de convier des supporters adverses, Jérémie Boga s'est fait tout petit. « J’ai pris connaissance des réactions suite à la présence de supporters marseillais dans la zone des invitations pour le match face à l’OM. A aucun moment, croyez-moi, mon intention n’était de manquer de respectf aux supporters niçois. Je ne cautionne pas non plus les moqueries et le manque de respect envers l’OGC Nice. Je mesure toutefois la déception que cela a pu provoquer. A tous ceux que j’ai pu heurter, je présente mes excuses », indique le milieu de terrain de Nice.

Des excuses qui n'ont pas été suffisantes pour calmer les critiques, certains supporters étant même persuadés que c'est le club qui a intimé l'ordre à Jérémie Boga de publier ce communiqué. Et tous de souhaiter que ce dernier soit transféré au prochain mercato.