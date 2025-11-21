L1 : Nice humilié, l'OM leader éclatant

13e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera

Buts : Cho (63e) pour Nice ; Aubameyang (11e), Greenwood (33e, 53e), Weah (58e), Paixao (74e) pour l’OM

L'Olympique de Marseille s'est baladé dans le derby à Nice. Un succès 5-1 logique qui place les Phocéens aux commandes de la Ligue 1.

La trêve internationale a permis à l' OM de se remettre les idées en place. Moins fringant lors de ses derniers matchs, le club phocéen était incisif et efficace sur la pelouse de Nice. Le premier but survenait sur corner via Aubameyang, bien servi par la tête de Pavard. Nice poussait ensuite mais De Lange était vigilant. Marseille enfonçait le clou en contre avec une frappe déviée de Greenwood.

Après la pause, la défense niçoise souffrait encore fortement. Greenwood en profitait pour s'offrir un doublé avec un beau crochet sur Bah et Weah fusillait Diouf pour le 4-0. La belle tête de Cho ne changerait rien. Nice était inférieur à Marseille dans les deux surfaces. Bien servi par Aubameyang, Paixao fixait le score final à 5-1. Une claque pour Nice et un beau message à la Ligue 1 pour l'OM, leader provisoire avant PSG-Le Havre.