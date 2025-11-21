ICONSPORT_277701_0025

L1 : Nice humilié, l'OM leader éclatant

Ligue 121 nov. , 22:42
parMehdi Lunay
16
13e journée de Ligue 1 :
Allianz Riviera
Nice-OM 1-5
Buts : Cho (63e) pour Nice ; Aubameyang (11e), Greenwood (33e, 53e), Weah (58e), Paixao (74e) pour l’OM
L'Olympique de Marseille s'est baladé dans le derby à Nice. Un succès 5-1 logique qui place les Phocéens aux commandes de la Ligue 1.
La trêve internationale a permis à l'OM de se remettre les idées en place. Moins fringant lors de ses derniers matchs, le club phocéen était incisif et efficace sur la pelouse de Nice. Le premier but survenait sur corner via Aubameyang, bien servi par la tête de Pavard. Nice poussait ensuite mais De Lange était vigilant. Marseille enfonçait le clou en contre avec une frappe déviée de Greenwood.
Après la pause, la défense niçoise souffrait encore fortement. Greenwood en profitait pour s'offrir un doublé avec un beau crochet sur Bah et Weah fusillait Diouf pour le 4-0. La belle tête de Cho ne changerait rien. Nice était inférieur à Marseille dans les deux surfaces. Bien servi par Aubameyang, Paixao fixait le score final à 5-1. Une claque pour Nice et un beau message à la Ligue 1 pour l'OM, leader provisoire avant PSG-Le Havre.

Ligue 1

21 novembre 2025 à 20:45
Nice
Cho63'
1
5
Match terminé
Olympique Marseille
Aubameyang11'Greenwood33'Greenwood53'Weah58'Barbosa da Paixão74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
N. Maupay
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
77
ENTRE
B. Nguene
NiceNice
SORT
M. Cho
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
I. Jansson
NiceNice
SORT
S. Diop
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Match terminé
16
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

