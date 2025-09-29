l1 nice se reveille enfin et lance sa saison iconsport 267539 0088 397714

Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer

L'OGC Nice est en grandes difficultés en ce début de saison de Ligue 1. Les tensions sont également énormes avec certains fans du club azuréen. 
Nice est toujours une équipe qui entame sa saison avec des ambitions. Mais le club azuréen est dans le flou. Son projet est peu clair et les résultats s'en ressentent. Après 6 journées de Ligue 1, les Aiglons sont seulement 12es du championnat. Ce dimanche, ils n'ont pu faire qu'un triste match nul 1 but partout face au Paris FC. En tribunes, pas mal de mécontents ont pu se faire entendre. Et ils comptent bien continuer de s'en prendre à leur club dans les prochains jours. D'ailleurs, un mouvement a été lancé pour qu'aucun supporter de Nice ne se rende à Monaco pour le derby de la Côte-d'Azur. 

Nice privé de fans à Monaco 

Ces dernières heures, les Ultras Populaires de Nice ont en effet publié un communiqué dans lequel ils annoncent leur décision de boycotter le déplacement à Louis II le 5 octobre prochain : « Cela fait des années que nous nous battons pour notre liberté de nous déplacer et nos droits sont une fois de plus bafoués. Dans un souci d'équité pour nos membres, plutôt que d'avoir à sélectionner les chanceux pouvant se rendre au Stade Louis II. Stade en travaux on le sait tous mais dans lequel, nous le savons également, nous ne sommes pas les bienvenus et on nous le montre un fois de plus. Personne n'ira. Les résultats pitoyables de notre équipe à la dérive nous confortent dans ce choix »

L1 : Le Paris FC frustre NiceL1 : Le Paris FC frustre Nice
Les choses ne sont donc pas prêtes de s'arranger entre Nice et ses fans. Nul doute qu'une victoire dans le derby face à Monaco pourrait apaiser les plus frustrés. En cas de défaite, le point de non-retour pourrait en revanche être atteint. Actionnaire majoritaire de l'OGC Nice depuis 2019, Ineos semble ne plus faire du club azuréen une priorité. Jusqu'à quand ? 
