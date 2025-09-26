ICONSPORT_264569_0060
Bernard Nguene

Nice prolonge sa pépite offensive

OGC Nice26 sept. , 15:04
parClaude Dautel
L'OGC Nice a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de Bernard Nguene, le jeune attaquant de 19 ans arrivé en septembre 2025 du Cameroun.
Articles Recommandés
Pablo Barrios
PSG

Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern

ICONSPORT_270916_0424 (1)
OM

« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

officiel rennes prolonge benjamin bourigeaud icon bap 270822 93 162 349453
Mercato

Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide

ICONSPORT_267306_0031
PSG

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Fil Info

16:30
Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern
16:00
« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur
15:30
Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide
15:00
« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole
14:30
OM : Roberto de Zerbi prépare une grosse surprise
14:00
Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse
13:40
L'ASSE touchera un énorme pactole
13:20
Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone
13:00
L'OM champion de France, RMC calme le jeu

Derniers commentaires

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading