Nice prolonge sa pépite offensive

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté
Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien
Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?
Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.
Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Bernard Nguene 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒅'𝒖𝒏 𝒂𝒏 avec le Gym ✍️