Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

OGC Nice02 déc. , 9:42
parCorentin Facy
La situation est explosive à Nice, où les joueurs ont été accueillis avec hostilité par les supporters à leur retour de Lorient dimanche soir. A tel point que l’entraîneur Franck Haise souhaite démissionner tandis que Jérémie Boga et Terem Moffi veulent eux aussi partir.
Dixième de Ligue 1 après sa nouvelle défaite sur la pelouse du FC Lorient dimanche après-midi, l’OGC Nice traverse une impressionnante crise de résultats. L’équipe de Franck Haise ne met plus un pied devant l’autre, que ce soit en Ligue 1 et encore moins en coupe d’Europe. De quoi excéder les supporters azuréens, dont certains ont dépassé les bornes dimanche soir au moment d’accueillir le staff et les joueurs de l’OGC Nice à leur retour en avion de Lorient. Terem Moffi et Jérémie Boga ont reçu des coups à tel point que les deux attaquants niçois sont en arrêt maladie jusqu’à la fin de la semaine.

Les incidents de trop pour Franck Haise ? C'est très probable selon RMC, qui explique qu'avec du recul, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens a pris la décision de démissionner et de s'asseoir sur ses indemnités de licenciement. Franck Haise estime que la ligne rouge a largement été franchie et qu'il ne peut pas tolérer ce dérapage de la part des supporters niçois. La situation est identique pour le directeur sportif Florian Maurice. L’ancien dirigeant de l’OL et de Rennes a été victime d’une tentative de balayette et de coups portés au niveau de la tête dimanche.

Boga et Moffi veulent partir

En état de choc, il a décidé de prendre du recul même s’il n’a pas rompu totalement le contact avec son entraîneur Franck Haise, ni avec son président Fabrice Bocquet. Reste que l’ancien Lyonnais se demande si « cela valait la peine de continuer dans un tel environnement après cet épisode qui devrait marquer un avant et un après », écrit L’Equipe. Par ailleurs, Nice Matin nous apprend ce mardi que Terem Moffi et Jérémie Boga, les deux joueurs agressés par les supporters niçois au retour de Lorient dimanche, ne veulent plus porter les couleurs du club azuréen. En effet, les deux joueurs ont fait parvenir à leur direction leur souhait de quitter l'OGC Nice. Tous ces dossiers sont désormais entre les mains du président Fabrice Bocquet de Jean-Claude Blanc, CEO d'Ineos Sport.
