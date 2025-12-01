Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir

De retour de Lorient, où l'équipe de Nice a été battue, les joueurs et une partie du staff ont eu droit à un accueil brutal. Le Gym vient enfin de réagir.

Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté », indique le club azuréen. Il aura fallu que les médias révèlent les graves incidents qui ont éclaté dimanche soir au centre d'entraînement pour que l'OGC Nice sorte du silence et monte au créneau. «», indique le club azuréen.

Pour rappel, suite à la défaite à Lorient, Florian Maurice, Terem Moffi et Jérémie Boga ont été agressés physiquement, les deux joueurs ayant même obtenu un arrêt de travail suite aux brutalités commises par des Ultras niçois. Les deux footballeurs niçois ont d'ailleurs porté plainte suite à cette violente attaque.