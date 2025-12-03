Nice : Franck Haise change d'avis et veut rester

Depuis dimanche soir, et l'accueil violent des joueurs niçois par des Ultras, l'OGC Nice est en pleine tourmente. Après avoir demandé à partir, Franck Haise veut désormais rester à son poste d'entraîneur.

Ineos va trancher dans le dossier Franck Haise

Reste à savoir ce que va décider Ineos, le propriétaire du club étant déterminé à remettre de l'ordre dans la maison. Selon Nice-Matin, les actuels dirigeants de l'OGC Nice ne devraient pas être débarqués. « Le directeur sportif Florian Maurice, qui aurait aussi reçu des coups dans la cohue sans porter plainte, et le président-directeur général Fabrice Bocquet, ont pu se poser des questions sur leur avenir au sein du club, ils ne devraient pas bouger, déterminés à mener leur mission à bien, malgré les erreurs qui ont pu être commises, et remettre le Gym sur les bons rails », précise le quotidien local. Les prochaines heures vont donc être agitées sur la Côte d'Azur.