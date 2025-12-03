nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
Franck Haise - OGC Nice

Nice : Franck Haise change d'avis et veut rester

OGC Nice03 déc. , 10:00
parClaude Dautel
0
Depuis dimanche soir, et l'accueil violent des joueurs niçois par des Ultras, l'OGC Nice est en pleine tourmente. Après avoir demandé à partir, Franck Haise veut désormais rester à son poste d'entraîneur.
A chaque jour son revirement du côté du Gym. Tandis que la police enquête sur les incidents intervenus dimanche au retour de Franck Haise et de ses joueurs après la défaite à Lorient, l'entraîneur azuréen a changé d'avis. Mardi, le départ du coach était annoncé, ce dernier ne semblant plus vouloir travailler dans ce climat et le nom de Julien Sablé, directeur du centre de formation, était évoqué pour assurer l'intérim pour la réception du SCO Angers le week-end prochain. Cependant, Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe, affirme que face à ses joueurs, ce mercredi, Franck Haise aurait fait part de son désir de continuer sa mission sur le banc de l'OGC Nice. L'entraîneur français de 54 ans est convaincu qu'il peut réussir à redresser le club, alors que le Gym enchaîne les résultats catastrophiques en Europa League, où il est dernier, et en Ligue 1 où il reste sur quatre défaites consécutives.

Ineos va trancher dans le dossier Franck Haise

Reste à savoir ce que va décider Ineos, le propriétaire du club étant déterminé à remettre de l'ordre dans la maison. Selon Nice-Matin, les actuels dirigeants de l'OGC Nice ne devraient pas être débarqués. « Le directeur sportif Florian Maurice, qui aurait aussi reçu des coups dans la cohue sans porter plainte, et le président-directeur général Fabrice Bocquet, ont pu se poser des questions sur leur avenir au sein du club, ils ne devraient pas bouger, déterminés à mener leur mission à bien, malgré les erreurs qui ont pu être commises, et remettre le Gym sur les bons rails », précise le quotidien local. Les prochaines heures vont donc être agitées sur la Côte d'Azur.

0
Derniers commentaires

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ton seul argument quand on te met sous terre ! Et maintenant tu parles des points que les autres ont pris contre l'OL avec Almeida, est ce dire qu'il faut les enlever et les rajouter a l'OL, t'es dune stupidité ! as tu vu le nombre de post que tu fais ? 10

PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

Qu'il ne revienne pas trop tôt.il ne doit pas hypothequer son avenir

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

C'est la meilleure celle là... Le mec passe sa vie ici à cracher gratuitement sur l'OL (alors qu'il supporte une autre équipe), si bien que d'après les stats Disqus, c'est le meilleur contributeur du site sur la partie OL (on parle quantité, pas qualité hein). Mais il se permet de dire aux autres qu'ils n'ont pas grand chose à faire dans leur vie. PTDR. C'est la meilleure celle là

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

Ferme ta gueule sa n'a rien n'avoir le foot ! Votre mots facho vous nous cassez les couille des qu'on n'est pas d'accord avec vous on vote pas la gauchiasse on n'est des facho mais tu est dans quel pays ici ?! SI tu est pas content rentre chez toi parce quand tu voit que dans les prison C'est 83% des MAGREBIN les délinquants il sont chez vous pas chez nous trou de ball VA ! Tkt pas les français vont bien voter pour faire fermé votre gueule d'animaux !

PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

À voir dans quel état il va revenir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Loading