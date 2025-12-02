Les autorités ont très peur pour Nice - Angers

ICONSPORT_277701_0210
Suite aux graves incidents survenus dimanche dernier au centre d'entrainement du Gym après la défaite face à Lorient, la DNLH a décidé de classer à risques la prochaine rencontre de l'OGC Nice face à Angers.
Dimanche dernier, l'OGC Nice se déplaçait à Lorient pour tenter de relancer une machine particulièrement enrayée. Après plusieurs jours difficiles suite à la gifle reçue par l'OM à l'Allianz Riviera (1-5) puis à Porto en Ligue Europa (3-0), les hommes de Frank Haise n'ont toutefois pas réussi à montrer un quelconque sursaut d'orgueil. Une triste défaite 3-1 au Moustoir et un retour sur la Côte d'Azur particulièrement houleux. A leur arrivée au centre d'entrainement du Gym au soir de la défaite, plusieurs joueurs et dirigeants ont subi la foudre de supporters en colère, à coups de pieds, d'insultes et de crachats. Terem Moffi et Jérémie Boga sont d'ailleurs en arrêt maladie et ont chacun plusieurs jours d'ITT. Une situation chaotique qui inquiète très logiquement les autorités.

Ligue 1

30 novembre 2025 à 17:15
Lorient
Abergel31'Soumano45'Soumano53'
3
1
Match terminé
Nice
Ebong Avon12'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
I. Jansson
NiceNice
Remplacement
85
ENTRE
N. Adjei
LorientLorient
SORT
A. Meité
LorientLorient
Remplacement
79
ENTRE
J. Mvuka
LorientLorient
SORT
T. Le Bris
LorientLorient
Remplacement
79
ENTRE
Bamba Dieng
LorientLorient
SORT
S. Soumano
LorientLorient
Voir Les Détails Complets Du Match

Nice-Angers surveillé de près

C'est dans ce contexte très tendu que l'OGC Nice doit recevoir Angers dimanche prochain à 15h dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Suite aux récents heurts, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a pris la décision, après réflexion, de classer ce match à risques, alors qu'il ne devait pas l'être initialement. De fait, les autorités publiques vont devoir encadrer différemment la rencontre, non pas à cause de supporters adverses comme il est souvent coutume désormais, mais bien à cause du climat particulièrement hostile entre les supporters du Gym et leur club.
En parallèle de cette situation, Franck Haise est de plus en plus proche de poser sa démission, quitte à s'asseoir sur 43 mois de salaire restant (soit 8,6 millions d'euros), en solidarité avec ses joueurs. Rien ne va plus à Nice, et un quelconque horizon radieux est encore bien loin.
1
