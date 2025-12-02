Les autorités ont très peur pour Nice - Angers

Tout à fait ! Après pour parler de Satriano ça me ferait plaisir qu’il y arrive pas parce que je supporte Lyon mais parce que j’aime ce genre de joueur qui se dépense énormément et qui ne râle jamais
Sans surprise on est l'equipe à abattre et Lyon est tres favorisé
on peut parler aussi du cas Viktor Gyökeres,a arsenal il a du mal ,c'est comme ca le foot ,pas une question de le tuer mais il est dans un systeme qui ne lui convient pas!
oui faut jamais juger un joueur "inconnu" il peut avoir un temps d'adaptation mais bon dans cette societe faut etre bon tout de suite ...
La plus grosse déception du mercato de l'été.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
Nous condamnons avec la plus grande fermeté les violences inacceptables dont ont été victimes hier soir les joueurs de l'@ogcnice Terem Moffi et Jérémie Boga. L'UNFP est aux côtés de ses joueurs. L'intégrité physique et psychologique de ceux qui font le football n'est pas