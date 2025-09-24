EL : Nice chute d'entrée contre la Roma

Ligue Europa, phase de ligue, 1ère journée

Allianz Riviera

Nice-Roma 1-2

Buts : Moffi (77e sur pen.) pour Nice ; Ndicka (52e), Mancini (55e) pour la Roma

Transpercé deux fois en trois minutes, Nice a du s'incliner 2-1 contre la Roma non sans regrets.

Catastrophique en Ligue Europa l'année passée et mal parti en Ligue 1 cette saison, Nice pouvait craindre l'accueil de la Roma ce mercredi soir. La première période était encourageante, à défaut d'être géniale. Nice contenait bien la Roma grâce à un bon pressing. La seule frayeur était un but refusé à Mancini pour hors-jeu (38e). Après la pause, les Romains se réveillaient et la défense niçoise pliait vite. Ndicka était oublié sur un corner et catapultait sa tête au fond. 3 minutes plus tard, Tsimikas servait Mancini qui fusillait Diouf au milieu d'une défense apathique.

Le sort du match semblait scellé. Pourtant, Nice se réveillait et bénéficiait un cadeau de Pisilli. Le jeune italien bousculait Mendy en pleine surface pour offrir un penalty aux Aiglons. Moffi transformait la sentence avec sang-froid. Nice se jetait ensuite sur les buts italiens pour égaliser mais manquait de précision pour obtenir une vraie situation franche. 1-2 pour la Roma, premier revers pour Nice en Ligue Europa et déjà un coup de pression au classement.