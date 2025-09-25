Daniel Riolo vire Nice de l'Europa League

Nice s’est battu et n’a pas sombré dans le ridicule mercredi soir pour son premier match de la saison en Europa League. Les Aiglons se sont néanmoins inclinés face à une équipe de la Roma bien supérieure (1-2).

Après un parcours catastrophique en coupe d’Europe la saison dernière, l’OGC Nice espère faire meilleure figure en 2025-2026. En ce sens, le match face à l’AS Roma à l’Allianz Riviera ce mercredi était très attendu. Contre une équipe qui fait partie des favoris à la victoire finale, les hommes de Franck Haise se sont bien battus et ont montré de belles valeurs et du courage. Cela n’a pas suffit néanmoins à éviter une défaite logique contre le club de la Louve (1-2).

Le calendrier s’annonce corsé pour Nice lors des deux prochaines journées avec des déplacements au Fenerbahçe et au Celta Vigo. Pas vraiment de quoi être optimiste comme l’a confié Daniel Riolo sur RMC. Pour le journaliste, il n’existe aucun monde où l’OGC Nice se qualifie pour la suite de la compétition. « Tu regardes les matchs qui restent et tu te dis : 'mais à quel moment ils peuvent prendre dix points?' Je pense qu'il faut dix ou onze points pour passer et je ne vois pas où ils les prennent » se désole le journaliste de l’After Foot avant de poursuivre.

« Nice a joué contre une équipe plus forte. Ils ont essayé de faire mais c'est une équipe faible, qui manque de talent, n'est pas en place collectivement. Mais le Nice de ce soir n'est pas le Nice de l'année dernière en Coupe d'Europe qui donnait l'impression de ne pas vouloir jouer. Là, ils ont voulu jouer mais ils sont moins forts, c'est tout. Ce soir, je les ai vus moins forts et dépassés mais pas ridicules. L'année dernière, ils étaient grotesques sur le terrain » insiste Daniel Riolo, qui tient donc à souligner l’amélioration perçue ce mercredi face à l’AS Roma en comparaison avec les matchs indigestes vus la saison dernière en coupe d’Europe.

C’est également ce sur quoi Franck Haise va tenter de s’appuyer pour remobiliser ses joueurs après deux défaites de rang cette semaine avec l’objectif de relever la tête ce dimanche contre le Paris FC avant de se rendre sur la pelouse de Fenerbahçe.



