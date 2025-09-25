ICONSPORT_271745_0060
Jérémie Boga et Evan Ndicka

Daniel Riolo vire Nice de l'Europa League

OGC Nice25 sept. , 11:20
parCorentin Facy
Nice s’est battu et n’a pas sombré dans le ridicule mercredi soir pour son premier match de la saison en Europa League. Les Aiglons se sont néanmoins inclinés face à une équipe de la Roma bien supérieure (1-2).
Après un parcours catastrophique en coupe d’Europe la saison dernière, l’OGC Nice espère faire meilleure figure en 2025-2026. En ce sens, le match face à l’AS Roma à l’Allianz Riviera ce mercredi était très attendu. Contre une équipe qui fait partie des favoris à la victoire finale, les hommes de Franck Haise se sont bien battus et ont montré de belles valeurs et du courage. Cela n’a pas suffit néanmoins à éviter une défaite logique contre le club de la Louve (1-2).
Le calendrier s’annonce corsé pour Nice lors des deux prochaines journées avec des déplacements au Fenerbahçe et au Celta Vigo. Pas vraiment de quoi être optimiste comme l’a confié Daniel Riolo sur RMC. Pour le journaliste, il n’existe aucun monde où l’OGC Nice se qualifie pour la suite de la compétition. « Tu regardes les matchs qui restent et tu te dis : 'mais à quel moment ils peuvent prendre dix points?' Je pense qu'il faut dix ou onze points pour passer et je ne vois pas où ils les prennent » se désole le journaliste de l’After Foot avant de poursuivre.

« Nice a joué contre une équipe plus forte. Ils ont essayé de faire mais c'est une équipe faible, qui manque de talent, n'est pas en place collectivement. Mais le Nice de ce soir n'est pas le Nice de l'année dernière en Coupe d'Europe qui donnait l'impression de ne pas vouloir jouer. Là, ils ont voulu jouer mais ils sont moins forts, c'est tout. Ce soir, je les ai vus moins forts et dépassés mais pas ridicules. L'année dernière, ils étaient grotesques sur le terrain » insiste Daniel Riolo, qui tient donc à souligner l’amélioration perçue ce mercredi face à l’AS Roma en comparaison avec les matchs indigestes vus la saison dernière en coupe d’Europe.
C’est également ce sur quoi Franck Haise va tenter de s’appuyer pour remobiliser ses joueurs après deux défaites de rang cette semaine avec l’objectif de relever la tête ce dimanche contre le Paris FC avant de se rendre sur la pelouse de Fenerbahçe.

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Le soit disant Lyonnais, je te remercie d avoir regardé OM-PSG mais ta rage du club ainsi que ton complexe face aux Marseilllais ne doit pas te faire inventer des expulsions comme pour Hojbjerg La seule expulsion doit etre pour Ramos

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

tu as pas raler quand ils ont pas montrer le revelateur du but de lyon avec le hors jeu de fofana ou weah le couvre peut etre

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Son club a gagné et il ne parle que d'une seule chose...le PSG 😆 #passionpsg

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

monsieur les oeuillere oui normal vu que hojbjerg ne l'a pas ete aussi. dans le cas contraire il aurais du prendre jaune aussi

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

J ai bien revu le match est 5 jaunes + 1 rouge pour rien pour vous est un scandale Sans meme parler de la chaîne du Qatar qui n ont pas montré en gros plan qui remet le ballon a Pavard pour le but refusé ainsi que le révélateur pour le HJ de Aubameyang quand il se fait pousser dans la surface Encore une mascarade arbitrale et je comprend tout a fait De Zerbi d avoir pete un câble meme si il s excuse apres ( pour la forme )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

