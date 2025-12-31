Ben Davies plutôt que Sergio Ramos à Nice

L'OGC Nice a lancé son mercato avec le prêt d'Elye Wahi, mais du côté de la Baie des Anges on évoque aussi le nom de Sergio Ramos, désormais libre de tout contrat.

Depuis que son départ de Monterrey a été officialisé, et malgré ses 39 ans, Sergio Ramos est évoqué un peu partout en Europe, et notamment en France où le défenseur a déjà joué avec le Paris Saint-Germain. Il est vrai que même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Sergio Ramos est capable d'apporter toute son expérience à une équipe qui, comme Nice, a besoin de ce genre de profil. Depuis quelques jours, le club azuréen, qui vient de changer d'entraîneur, était évoqué comme l'un des points de chute possibles pour le défenseur espagnol à l'incroyable palmarès. Au lendemain de l'annonce de la venue d'Elye Wahi à Nice , le quotidien Nice-Matin fait cependant une annonce au sujet de Sergio Ramos.

Nice ne fera pas signer Sergio Ramos

Malgré les rumeurs insistantes, nos confrères du média régional confirment que le défenseur espagnol ne rejoindra pas l'effectif de Claude Puel lors du mercato d'hiver, qui commence ce jeudi. « Âgé de 39 ans, l’emblématique capitaine de l’Espagne est libre depuis son départ du CF Monterrey au Mexique souhaite certes revenir en Europe mais les éventuelles discussions entre les dirigeants niçois et Sergio Ramos ont été démenties en interne », indique Aurélian Marre, journaliste pour Nice-Matin. Si le Gym a tourné le dos à Sergio Ramos, c'est que le club pense à un autre défenseur.

En effet, les négociations entre l'OGC Nice et Tottenham auraient avancé dans le bon sens concernant Ben Davies. En manque de temps de jeu avec les Spurs, le défenseur gallois pourrait rejoindre la Côte d'Azur en janvier, même si son salaire pose un vrai problème. Car actuellement il empoche 400.000 euros par mois en Premier League, et Nice ne pourra pas s'aligner. D'autant que Ben Davies souhaite un contrat sur la durée.