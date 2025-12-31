ICONSPORT_265694_0044
Sergio Ramos

Ben Davies plutôt que Sergio Ramos à Nice

OGC Nice31 déc. , 17:00
parClaude Dautel
0
L'OGC Nice a lancé son mercato avec le prêt d'Elye Wahi, mais du côté de la Baie des Anges on évoque aussi le nom de Sergio Ramos, désormais libre de tout contrat.
Depuis que son départ de Monterrey a été officialisé, et malgré ses 39 ans, Sergio Ramos est évoqué un peu partout en Europe, et notamment en France où le défenseur a déjà joué avec le Paris Saint-Germain. Il est vrai que même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Sergio Ramos est capable d'apporter toute son expérience à une équipe qui, comme Nice, a besoin de ce genre de profil. Depuis quelques jours, le club azuréen, qui vient de changer d'entraîneur, était évoqué comme l'un des points de chute possibles pour le défenseur espagnol à l'incroyable palmarès. Au lendemain de l'annonce de la venue d'Elye Wahi à Nice, le quotidien Nice-Matin fait cependant une annonce au sujet de Sergio Ramos.

Nice ne fera pas signer Sergio Ramos

Malgré les rumeurs insistantes, nos confrères du média régional confirment que le défenseur espagnol ne rejoindra pas l'effectif de Claude Puel lors du mercato d'hiver, qui commence ce jeudi. « Âgé de 39 ans, l’emblématique capitaine de l’Espagne est libre depuis son départ du CF Monterrey au Mexique souhaite certes revenir en Europe mais les éventuelles discussions entre les dirigeants niçois et Sergio Ramos ont été démenties en interne », indique Aurélian Marre, journaliste pour Nice-Matin. Si le Gym a tourné le dos à Sergio Ramos, c'est que le club pense à un autre défenseur.
En effet, les négociations entre l'OGC Nice et Tottenham auraient avancé dans le bon sens concernant Ben Davies. En manque de temps de jeu avec les Spurs, le défenseur gallois pourrait rejoindre la Côte d'Azur en janvier, même si son salaire pose un vrai problème. Car actuellement il empoche 400.000 euros par mois en Premier League, et Nice ne pourra pas s'aligner. D'autant que Ben Davies souhaite un contrat sur la durée.
0
Articles Recommandés
CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

ICONSPORT_281116_0004
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse tout

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_243359_0046
PSG

Signer au PSG, c'est le pire choix pour sa carrière

Fil Info

31 déc. , 22:04
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale
31 déc. , 22:01
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse tout
31 déc. , 21:59
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
31 déc. , 21:00
Signer au PSG, c'est le pire choix pour sa carrière
31 déc. , 20:30
Ang : Enzo Maresca en danger à Chelsea
31 déc. , 20:00
L’OL cache Endrick, c'est un ordre du Real Madrid
31 déc. , 19:30
Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien
31 déc. , 19:00
CAN : 1,2,3, l'Algérie réussit le grand chelem
31 déc. , 18:30
Nice : Moffi veut partir, Angers en profite

Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading