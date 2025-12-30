elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060
Elye Wahi prêté à l'OGC Nice

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

OGC Nice30 déc. , 16:09
parClaude Dautel
Un an après avoir été transféré de l'OM à Francfort pour 26 millions d'euros, Elye Wahi revient en Ligue 1. L'attaquant est attendu mercredi à l'OGC Nice.
En situation d'échec avec le club allemand, et après trois transferts en trois ans, Elye Wahi va tenter de relancer sa carrière sous le maillot du club azuréen. Ce mardi, Loïc Tanzi annonce en effet qu'un accord tripartite a été trouvé et que l'avant-centre de 22 ans va poser ses valises à Nice pour y disputer la suite et la fin de l'actuelle saison sous forme de prêt. Francfort et Nice n'ont cependant pas prévu d'option d'achat dans cette opération. Le nom d'Elye Wahi avait déjà circulé du côté du Gym ces derniers jours. Mais, selon notre confrère de L'Equipe, un échange téléphonique entre l'attaquant et Claude Puel, le nouvel entraîneur niçois, aurait fini par convaincre Elye Wahi de dire oui à l'intérêt de l'OGC Nice.

Francfort veut récupérer Wahi en fin de saison

Cette saison, Elye Wahi n'a marqué qu'un seul but avec Francfort, et c'était en Coupe d'Allemagne. Face à cette situation, le club allemand, qui a payé très cher pour faire venir l'attaquant français de l'Olympique de Marseille, a préféré lui permettre de tenter d'avoir du temps de jeu en Ligue 1. Il sera toujours temps en fin de saison de voir quelle sera la suite de la carrière du joueur formé à Montpellier.
S. Wahi

S. Wahi

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

