Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Un an après avoir été transféré de l'OM à Francfort pour 26 millions d'euros, Elye Wahi revient en Ligue 1. L'attaquant est attendu mercredi à l'OGC Nice.

En situation d'échec avec le club allemand, et après trois transferts en trois ans, Elye Wahi va tenter de relancer sa carrière sous le maillot du club azuréen. Ce mardi, Loïc Tanzi annonce en effet qu'un accord tripartite a été trouvé et que l'avant-centre de 22 ans va poser ses valises à Nice pour y disputer la suite et la fin de l'actuelle saison sous forme de prêt. Francfort et Nice n'ont cependant pas prévu d'option d'achat dans cette opération. Le nom d'Elye Wahi avait déjà circulé du côté du Gym ces derniers jours. Mais, selon notre confrère de L'Equipe, un échange téléphonique entre l'attaquant et Claude Puel, le nouvel entraîneur niçois, aurait fini par convaincre Elye Wahi de dire oui à l'intérêt de l'OGC Nice.

Francfort veut récupérer Wahi en fin de saison

Cette saison, Elye Wahi n'a marqué qu'un seul but avec Francfort, et c'était en Coupe d'Allemagne. Face à cette situation, le club allemand, qui a payé très cher pour faire venir l'attaquant français de l'Olympique de Marseille, a préféré lui permettre de tenter d'avoir du temps de jeu en Ligue 1. Il sera toujours temps en fin de saison de voir quelle sera la suite de la carrière du joueur formé à Montpellier.