16 absents, Nice décimé pour la première de Puel

Nice accueille Strasbourg ce samedi (19h) pour la première de Claude Puel depuis son retour sur la Côte d’Azur. Un match pour lequel les Aiglons sont décimés puisque 16 joueurs manquent à l’appel.

Diouf, Mendy, Abdi et Boudaoui sont à la CAN. De leur côté, Vanhoutte et Louchet sont suspendus. Enfin, Dante, Bombito, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bernardeau, Coulibaly, Jansson et Kevin Carlos sont eux blessés. Enfin et cela dure depuis un moment désormais, Boga et Moffi sont toujours en arrêt maladie. Autant dire qu’un succès du Gym pour la première de Claude Puel face à une équipe supérieure sur le papier, à savoir Strasbourg, serait un vrai exploit. Et cela même si du côté du Racing aussi, il y a quelques tourments ces derniers temps avec notamment le probable départ de Liam Rosenior vers Chelsea