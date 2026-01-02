Rosenior prépare ses valises, accord imminent entre Strasbourg et Chelsea

Présent en conférence de presse, Liam Rosenior a reconnu qu'il ne pouvait pas garantir sa présence à Strasbourg très longtemps. Selon L'Equipe, l'entraîneur du club alsacien devrait signer à Chelsea après le week-end.

L'Equipe que l'accord entre Chelsea et Strasbourg, deux clubs de la planète BlueCo, devrait rapidement être conclu. Car même si les deux équipes ont le même propriétaire, les Blues devraient tout de même payer une indemnité de transfert au RC Strasbourg pour ce transfert de l'entraîneur. Il s'agit surtout d'essayer de faire croire que la formation alsacienne fait une belle opération, BlueCo ayant bien compris que cette opération est susceptible de provoquer la colère de la Meinau. Sauf énorme retournement de situation, Liam Rosenior sera bien sur le banc strasbourgeois samedi à l'Allianz Arena pour le match contre Nice (19h sur Ligue 1+). Mais, il s'agira probablement de la dernière apparition du technicien anglais, arrivé en 2024 en Alsace. Si Rosenior a laissé planer le mystère sur son avenir, Damien Degorre révèle dansque l'accord entre Chelsea et Strasbourg, deux clubs de la planète BlueCo, devrait rapidement être conclu. Car même si les deux équipes ont le même propriétaire, les Blues devraient tout de même payer une indemnité de transfert au RC Strasbourg pour ce transfert de l'entraîneur. Il s'agit surtout d'essayer de faire croire que la formation alsacienne fait une belle opération, BlueCo ayant bien compris que cette opération est susceptible de provoquer la colère de la Meinau.

Notre confrère explique que l'opération se fera après le week-end, histoire de laisser le temps à Strasbourg de trouver un successeur à Liam Rosenior, même si le RCSA a déjà avancé sur plusieurs pistes. Ce départ de Liam Rosenior à Chelsea, qui fait de moins en moins de doute, risque de provoquer des remous en France. Parce que ceux qui citaient Strasbourg comme l'exemple d'une multipropriété réussie commencent déjà à faire part de leur dégout. Même Pierre Ménès, très proche de Marc Keller et qui a toujours dit du bien de BlueCo, est proche de craquer. « Dans l’attente de la décision de Blueco pour le départ de Rosenior à Chelsea. Soyons bien clair, si tel devait être le cas ça serait un énorme manque de respect pour Strasbourg et la confirmation des pires méfaits de la multipropriété », a fait savoir l'ancien consultant de Canal+.