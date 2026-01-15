ICONSPORT_281315_0420

Trois recrues en 15 jours, Nantes met le turbo

FC Nantes15 janv. , 11:40
parCorentin Facy
Très actif depuis le début du mercato, le FC Nantes a bien l’intention de continuer son recrutement dans les quinze derniers jours du mois de janvier. Encore trois recrues sont attendues.
S’il y a bien un club de Ligue 1 qui profite de ce mois de janvier pour se renforcer, c’est le FC Nantes. 17es du championnat avant sa victoire à Marseille, les Canaris ont pris les choses en main en bouclant déjà quatre arrivées. Ibrahima Sissoko, Rémy Cabella, Dever Machado et Ignatius Ganago (retour de prêt) ont posé leurs valises en Loire-Atlantique. Un recrutement important qui doit permettre à Ahmed Kantari de sauver le FC Nantes d’une potentielle relégation en Ligue 2 à la fin de la saison.
Néanmoins, le mercato n’est pas encore terminé pour Waldemar Kita, qui espère encore boucler les arrivées de trois joueurs selon les informations de David Phelippeau, spécialiste du club nantais pour Ouest-France. Notre confrère explique que l’actuel 16e du championnat aimerait encore faire venir un défenseur central, voire deux dans un monde idéal en fonction des opportunités. Un ailier droit est toujours espéré et la piste Zakaria Aboukhlal n’est pas définitivement refermée.

Nantes vise Aboukhlal et deux défenseurs

Certes, les négociations avec le Torino s’avèrent plus délicates et longues que prévu, mais Nantes a toujours bon espoir de faire venir l’international marocain passé par Toulouse. On apprend par ailleurs que le FC Nantes n’a plus l’intention de recruter un numéro neuf en janvier. Un constat assez logique puisque les Canaris, qui ont récupéré Ganago cet hiver, peuvent également compter sur Abline, El-Arabi ou encore Mohamed à ce poste. Reste maintenant à voir avec quelles recrues le clan Kita va conclure son mercato lors des quinze jours à venir.

