Officiel : Nantes se débarrasse de Hong Hyun-Seok

FC Nantes14 janv. , 18:52
parEric Bethsy
Le FC Nantes se sépare d’un indésirable. Prêté par Mayence l’été dernier, le Sud-Coréen Hong Hyun-Seok (26 ans) ne terminera pas la saison chez les Canaris. Le club nantais a officialisé l’interruption de son prêt ainsi que son probable rebond en Belgique. Il s’agit du deuxième départ enregistré par le FCN cet hiver après celui de Yassine Benhattab.

