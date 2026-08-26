Nantes : Kita refuse une vente gigantesque à 16 ME

Après avoir vendu Matthis Abline à Monaco pour 30 millions d’euros, Nantes peut espérer une deuxième grosse vente cet été. Tylel Tati fait l’objet d’un intérêt de Naples, qui a proposé 16 millions d’euros.

Lanterne rouge de Ligue 2 avec trois défaites en trois matchs depuis le début de la saison, le FC Nantes a encore sept jours pour se renforcer sur le marché des transferts, en espérant amorcer un retour vers des lendemains positifs. L’objectif est de se renforcer bien sûr, mais une grosse vente supplémentaire pourrait aussi être vu d’un bon oeil par Waldemar Kita, qui a déjà acté le départ de Matthis Abline à Monaco pour 30 millions d’euros il y a plusieurs semaines. Un autre joueur conserve une très grosse valeur marchande à Nantes, le jeune défenseur Tylel Tati.

Annoncé dans le viseur du PSG, du FC Barcelone ou encore de la Premier League la saison passée, le défenseur de 18 ans est moins courtisé que lors de la saison 2026-2027. Il reste néanmoins apprécié de certains grands clubs européens selon Ouest France, qui explique que Naples est passé à l’offensive pour tenter de le recruter. Selon le média spécialisé, le vice-champion d’Italie en titre a offert 16 millions d’euros au FC Nantes pour le transfert de Tylel Tati. Une vente colossale à l’échelle de la Ligue 2 tendait les mains à Waldemar Kita… qui a finalement refusé la proposition.

Nantes refuse une offre de Naples pour Tati