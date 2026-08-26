Nantes : Kita refuse une vente gigantesque à 16 ME

Nantes : Kita refuse une vente gigantesque à 16 ME

FC Nantes26 août , 19:00
parCorentin Facy
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Après avoir vendu Matthis Abline à Monaco pour 30 millions d’euros, Nantes peut espérer une deuxième grosse vente cet été. Tylel Tati fait l’objet d’un intérêt de Naples, qui a proposé 16 millions d’euros.
Lanterne rouge de Ligue 2 avec trois défaites en trois matchs depuis le début de la saison, le FC Nantes a encore sept jours pour se renforcer sur le marché des transferts, en espérant amorcer un retour vers des lendemains positifs. L’objectif est de se renforcer bien sûr, mais une grosse vente supplémentaire pourrait aussi être vu d’un bon oeil par Waldemar Kita, qui a déjà acté le départ de Matthis Abline à Monaco pour 30 millions d’euros il y a plusieurs semaines. Un autre joueur conserve une très grosse valeur marchande à Nantes, le jeune défenseur Tylel Tati.
Annoncé dans le viseur du PSG, du FC Barcelone ou encore de la Premier League la saison passée, le défenseur de 18 ans est moins courtisé que lors de la saison 2026-2027. Il reste néanmoins apprécié de certains grands clubs européens selon Ouest France, qui explique que Naples est passé à l’offensive pour tenter de le recruter. Selon le média spécialisé, le vice-champion d’Italie en titre a offert 16 millions d’euros au FC Nantes pour le transfert de Tylel Tati. Une vente colossale à l’échelle de la Ligue 2 tendait les mains à Waldemar Kita… qui a finalement refusé la proposition.

Nantes refuse une offre de Naples pour Tati

Le joueur n’est pas intransférable aux yeux de la direction nantaise, qui estime simplement que Tylel Tati vaut plus que 16 millions d’euros. Une autre offre serait arrivée sur le bureau de la direction nantaise en provenance du City Football Group, avec dans l’idée de faire venir le joueur à Manchester City puis de le prêter un an à Troyes. Reste à voir si le départ de Tylel Tati prendra forme dans les ultimes heures du mercato. Ce serait un coup dur de plus pour les supporters nantais, déjà excédés par le début de saison chaotique de leur équipe, avec 3 défaites en 3 matchs en Ligue 2 et le départ déjà acté de l’entraîneur Michel der Zakarian.
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Derniers commentaires

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

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