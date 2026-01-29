Officiel : Mohamed Kaba sixième recrue de Nantes

Plongé dans une grosse crise de résultats depuis le début de la saison, le FC Nantes continue de se renforcer lors de ce mercato d’hiver. Puisqu’après les arrivées de Machado, Cabella, Sissoko, Ali Youssif et Guilbert, le club jaune et vert vient d’annoncer le nom de sa sixième recrue : Mohamed Kaba.

« Formé à Valenciennes, Mohamed Kaba s'était imposé comme l'un des éléments majeurs du club nordiste, jusqu'à être élu meilleur joueur valenciennois lors de la saison 2022-2023 en Ligue 2. Le club de Lecce lui avait ensuite ouvert les portes de la Serie A ou le milieu franco-guinéen s'est illustré pendant deux saisons et demie. Kaba rejoint aujourd'hui le FC Nantes ainsi que plusieurs visages connus, dont l'entraîneur Ahmed Kantari, qu'il a côtoyé lors de son passage à Valenciennes. Joueur travailleur, puissant et doté d'un grand volume de jeu, il apportera sa mobilité, son impact et son expérience au milieu nantais », peut-on lire dans le communiqué du FCN, qui précise que le milieu franco-guinéen arrive dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (4 millions d’euros).