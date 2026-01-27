Un milieu français de Série A proche de Nantes

ICONSPORT_180000_0045

La situation sportive ne s’arrange pas à Nantes après les défaites contre le Paris FC et Nice en championnat. Englués à la 16e place du classement, les Canaris vont redoubler d’effort en cette fin de mercato.
Très actif en début de mercato avec les signatures rapide de Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssif, le FC Nantes s’était calmé, pensant ces renforts suffisants pour permettre à Ahmed Kantari d’assurer un maintien sans trop trembler. Les deux derniers matchs de Ligue 1 contre le Paris FC et Nice ont prouvé que l’effectif était encore bien trop limité et que Nantes n’avait aucune marge, y compris face à des adversaires directs pour le maintien.
Opportunité de marché car libéré il y a quelques jours de son contrat avec Lecce, Frédéric Guilbert va devenir la cinquième recrue de l’hiver à Nantes. Un renfort de poids pour les Canaris, qui récupèrent un défenseur polyvalent et expérimenté du championnat de France (Caen, Bordeaux, Strasbourg). Un autre joueur de Lecce a attiré la convoitise des recruteurs nantais selon les informations du journal Ouest France.
Le quotidien régional affirme que la direction nantaise souhaite faire venir Mohamed Kaba pour renforcer son milieu de terrain. Le Franco-Guinéen de 24 ans au profil « box to box » est sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2027. En manque de temps de jeu, il n’est pas contre un départ de Lecce et pourrait voir d’un bon oeil un transfert vers le FC Nantes afin de retrouver un statut de titulaire. Le natif d’Orléans, passé par Valenciennes, fait l’objet de négociations entre Lecce et Nantes pour un prêt avec une option d’achat.

Nantes veut Mohamed Kaba et un attaquant

Ce dossier est la priorité du pensionnaire de La Beaujoire au milieu de terrain. Si son arrivée venait à se finaliser, Mohamed Kaba ne devrait pas être la dernière recrue du mois de janvier car Ahmed Kantari espère toujours voir débarquer un attaquant capable de jouer sur le côté droit. Longtemps ciblé, l’ancien Toulousain Zakaria Aboukhlal du Torino ne rejoindra pas Nantes selon nos confrères, qui ignorent pour l’instant sur quelle piste se dirigent Waldemar et Franck Kita dans le domaine offensif. Quoi qu’il en soit, l’hiver promet d’être encore très animé à Nantes dans les sept prochains jours.

