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Rennes : Ce coup de folie de Beye, Haise n'en revient pas

Rennes15 mars , 10:00
parCorentin Facy
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Ecarté par Habib Beye, Brice Samba fait le bonheur de son nouvel entraîneur Franck Haise au Stade Rennais. La relation est toujours aussi fluide entre les deux anciens Lensois.
Limogé par le Stade Rennais mi-février, Habib Beye n’a pas laissé un excellent souvenir dans le vestiaire breton. Une partie des joueurs de l’effectif a en tout cas accueilli le départ du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille comme un soulagement. C’est par exemple le cas de Brice Samba. Le gardien numéro 2 de l’équipe de France avait été écarté sur les derniers matchs disputés par Habib Beye au Stade Rennais.

Haise chante les louanges de Samba

Le courant ne passait plus entre les deux hommes, mettant en avant la difficile gestion des cadres de Beye à Rennes. Seko Fofana et Ludovic Blas étaient également mis de côté par le coach sénégalais. Mais avec le départ de Beye et l’arrivée au club de Franck Haise, tout est plus facile pour Brice Samba, qui retrouve un entraîneur avec qui il a longtemps travaillé au RC Lens. Présent face à la presse avant la réception de Lille dimanche soir, Franck Haise a confié tout le bien qu’il pensait de Brice Samba.
« C'est un gardien de niveau international, il apporte du calme, de la sérénité, de la confiance » a lâché Franck Haise pour conforter son gardien et lui faire définitivement tourner la page de sa mise à l’écart sous Habib Beye, avant de poursuivre. « Je n'ai pas besoin de discuter avec lui pendant trente minutes par jour, on se connaît bien. Deux, trois mots suffisent, dans les deux sens. Nos échanges sont faciles, sans superflu » se félicite l’entraîneur du Stade Rennais, à qui tout réussi depuis son arrivée en Bretagne.

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Sur le banc depuis le déplacement à Auxerre le 22 février, Franck Haise a enchaîné trois victoires, avec huit buts marqués et zéro but encaissé. Une belle série que Rennes, de retour aux affaires dans la course à la Ligue des Champions, espère poursuivre dimanche face à un concurrent direct, Lille. Un match au cours duquel le capitaine Brice Samba aura certainement à s’employer. Franck Haise attend de son international français qu’il réponde présent dans ce genre de grand rendez-vous.
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Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

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C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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