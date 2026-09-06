Kita

Nantes : Kita au bord de l'abandon, il ne le cache même plus

FC Nantes06 sept. , 9:30
parClaude Dautel
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Avec un point pris en quatre matchs, le FC Nantes est dans une situation compliquée, même s'il y a eu du mieux pour les Canaris la semaine passée à Guingamp. Mais le propriétaire du club ne masque plus son gros coup de moins bien et sa franche lassitude.
Lundi soir, le FC Nantes, désormais entraîné par Grégory Poirier, aura l'occasion de gagner sa première victoire et donc de quitter la zone rouge du classement de Ligue 2 en cas de victoire contre Nancy. Mais c'est surtout du côté des dirigeants nantais que les regards seront tournés, car depuis quelques semaines, l'idée d'une vente du club par Waldemar Kita est de plus en plus dans l'air. Le propriétaire des Canaris vit de moins en moins bien les énormes critiques dont il est la cible depuis plusieurs saisons et des contacts ont été pris avec des candidats à la reprise de l'emblématique club français. Ce dimanche, Ouest-France évoque la soirée réservée aux partenaires du FC Nantes, laquelle avait lieu mercredi, et l'attitude d'un Waldemar Kita apparu très lassé de tout cela.

Kita est fatigué de tout cela

Les participants à ce rendez-vous annuel ont constaté que Waldemar Kita était explicitement touché par tout cela, et quelques confidences ont été faites au quotidien régional. « Je me suis retrouvé tout seul avec lui et je lui ai demandé ce qu’il en était de la vente du club. Il m’a simplement répondu : “Sachez que j’en ai marre. Je suis fatigué !” », a confié un des sponsors du FC Nantes à nos confrères. De même, un autre partenaire a reconnu que le propriétaire du club semblait avoir perdu son habituelle énergie : « Je l’ai vraiment senti lassé, usé (...) Il a évoqué ses quinze, seize voire bientôt dix-sept unités de production florissantes, mais que dans le foot, il fallait bien qu’il admette qu’il n’y arrivait pas ! »
Pour l'instant, Waldemar Kita n'a jamais annoncé qu'il souhaitait vendre le FC Nantes, mais toutes ces révélations confirment qu'il doit tout de même se passer des choses du côté de la Beaujoire. En attendant, s'il souhaite réellement céder son club, l'homme d'affaires doit tout de même tout faire pour que ce dernier ne soit plus dernier de Ligue 2.

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Je n'écoute pas perso donc peut etre qu'il ne chante pas effectivement.

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Le pire c'est perdre son nom , son histoire alors que c'est un pan de l'histoire de nôtre championnat . Et cela l'année où Zizou devient sélectionneur ???

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Si le FC Nantes est dans cet état la faute n revient à Kita père et fils.

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c est sur que ce n est que le debut. 1 annee en L1 ou tu ne vends aucun joueur, et la crise s installe. puis de plus en plus, c est la descente aux enfers. Certains se relevent comme le MAns Strasbourg, Reims , mais. dautres, malgré leur coté historique crevent. Sochaux Bordeaux Sedan

Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?

peut etre une enveloppe bien remplie

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