Nantes va marcher sur la Ligue 1, il l'assure

FC Nantes09 nov. , 14:00
parMehdi Lunay
Accroché au Havre 1-1 samedi, Nantes reste très proche de la zone rouge. Le FCN paraît parfois bien faible cette saison dans le jeu. Néanmoins, l'avenir s'annonce radieux pour cette jeune équipe selon un consultant de Ligue1+.
Avant la saison, beaucoup d'observateurs auraient annoncé une victoire sans difficulté de Nantes au Havre tant l'équipe normande est sur un fil financièrement. Cependant, la saison actuelle raconte une histoire bien différente. Le HAC devance le FCN de 4 points au classement et affiche même une supériorité sur le terrain. Lors de leur affrontement samedi au stade Océane, les Havrais ont nettement dominé les Nantais et ont récolté un point mérité (1-1). Pas de quoi rassurer les supporters du FC Nantes, très inquiets par le début de saison de leurs protégés.

Nantes galère avant un futur doré ?

10 points au classement, deux succès seulement et surtout un jeu peu emballant. Les Canaris n'ont pas franchi le cap attendu avec Luis Castro. L'entraîneur portugais vient d'arriver de Dunkerque pour proposer un football plus séduisant tout en étant efficace. Le résultat est loin des espérances pour le moment même si l'équipe à sa disposition est très jeune. Le consultant de Ligue1+ Johan Djourou se veut toutefois rassurant pour Nantes. Il estime que le rajeunissement d'effectif au FCN va payer sur le long terme, prédisant un retour au premier plan de l'octuple champion de France.
« Je trouve que (la jeunesse nantaise) répond quand même bien présent. C’est vrai que quand je pense à (Tylel) Tati, à (Louis) Leroux ou à (Bahereba) Guirassy, ce sont des très très jeunes joueurs qui jouent beaucoup et qui ont de grosses responsabilités. C’est nouveau pour eux donc ça prend un petit peu de temps. Il y a toujours une saison qui commence, on est un peu testé mais ils vont prendre du galon et je pense que franchement l’avenir de Nantes s’annonce très très bon », a t-il indiqué sur la nouvelle chaîne de la LFP.

Lire aussi

FCN : La Beaujoire siffle les jeunes, Castro s’énerveFCN : La Beaujoire siffle les jeunes, Castro s’énerve
Son enthousiasme n'est pas exagéré puisque cette génération a atteint les demi-finales de la Youth League en 2024, remportant le championnat de France U19 à deux reprises sur les 4 dernières années. En plus, Nantes sait faire des exploits avec des équipes rajeunies comme en témoignent ses deux derniers titres de champion de France en 1995 et en 2001. Les supporters des Canaris se contenteront déjà d'une place régulière dans le top 10 de Ligue 1.
