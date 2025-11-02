Nantes Castro

FCN : La Beaujoire siffle les jeunes, Castro s’énerve

FC Nantes02 nov. , 21:20
parAlexis Rose
0
Luis Castro, entraîneur du FC Nantes, après la défaite contre Metz à La Beaujoire (0-2) : « Je suis très déçu et désolé. On débute bien le match, après, on a commencé à stresser, on a fait des erreurs et Metz a opéré en transition. On prend finalement le premier but sur un dégagement aux six mètres que personne ne touche. Ce n’est pas l’erreur d’un seul joueur mais collective. Et puis, si Anthony touche le ballon, alors pour moi il y a faute car il est percuté. Après, c’est moi le responsable de tout ça. C’est moi qui a choisi les joueurs sur le terrain et la stratégie. L’équipe était calme et Metz ne se créait pas beaucoup d’occasions. Mais quand tu joues un ballon derrière, le public te siffle. Un joueur de 17 ans… J’ai déjà dit tout le bien que je pense des supporters. Qu’ils sifflent après une défaite, c’est normal. J’assume cela. Mais siffler quand on contrôle la partie, qu’on presse bien, que Metz dégage juste les ballons… Je le rappelle, il faut être patient avec cette équipe. Je le redis : attendez la fin du match ! Ou alors, sifflez-moi car c’est moi qui prépare le match. Les joueurs ont besoin d’être calmes et cela n’a jamais rien apporté de siffler tes joueurs. Je ne cherche pas d’excuse, mais on est en train de construire quelque chose. Les sifflets, c’est dur, surtout pour les jeunes. Les joueurs sont abattus, moi aussi. Personne n’aime perdre », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur portugais, qui sait que son équipe est aux portes de la zone rouge en L1.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading