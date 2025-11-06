Nantes : Une absence très inquiétante avant Le Havre

Déjà en grandes difficultés depuis le début de saison, le FC Nantes a perdu l'un de ses meilleurs éléments pour le déplacement au Havre. Touché face à Metz, Anthony Lopes ne s'est pas entrainé de la semaine avec le reste de ses coéquipiers.

Le FC Nantes vit une première moitié de saison particulièrement compliquée. Si les supporters se réjouissaient d'avance de voir Antoine Kombouaré être remplacé par Luis Castro, ils ont vite déchanté. Les Jaune et Vert ont toujours de sérieux problèmes de cohésion collective, lesquels mènent à des prestations très peu convaincantes. Classés 6e pire défense de Ligue 1 depuis le début de la saison, les Canaris sortent de deux gifles consécutives à domicile, une face à Monaco (3-5), l'autre face au FC Metz (0-2). Deux défaites qui les placent dans les tréfonds du classement avec seulement deux points d'avance sur le dernier. Et pour couronner le tout, Anthony Lopes va manquer le prochain match face au Havre.

A. Lopes Portugal • Âge 35 • Gardien Ligue 1 Matchs 11 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le Havre - Nantes, sans Anthony Lopes

En marge du déplacement au Havre le samedi 8 novembre à 19h, le FC Nantes a réalisé l'entrainement collectif de ce jeudi sans Anthony Lopes. Son gardien de but, titulaire immuable depuis son arrivée dans la cité des Ducs, ne jouera pas au stade Océane, sauf miracle, indique Ouest-France. Touché face à Metz sur une intervention en retard qui a mené à l'ouverture du score adverse, le portier portugais s'était fait remplacer quelques minutes plus tard par Patrick Carlgren. En conférence de presse avant le déplacement en Normandie, Luis Castro a fait preuve de pessimisme à l'égard de la blessure de l'ancien Lyonnais.

« Il ne s’est pas entraîné avec nous de la semaine. Il a pris un gros coup, ça a gonflé. Le service médical a fait le maximum pour qu’il soit prêt pour le match mais je pense que c’est assez clair. Il est un des leaders du groupe, c’est un cadre. Il n’y a pas que ses qualités de gardien mais il a aussi énormément d’expérience. Mais s’il n’est pas là, on trouvera une autre solution », a déclaré l'entraineur du FC Nantes. Pour le remplacer au Havre, Luis Castro n'a pas encore choisi entre Carlgren et Mirbach.