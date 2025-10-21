Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME

Prêté par Nantes à New England aux Etats-Unis, Ignatius Ganago a peu de chances de revenir en Ligue 1.

Le FC Nantes a de très grosses difficultés offensives depuis le début de la saison . Au vu des chiffres, c’est peu de le dire puisque l’équipe de Luis Castro n’a marqué que cinq buts en l’espace de huit matchs. Avec un total si faible, impossible de jouer les premiers rôles. Nantes occupe pour l’instant la 15e place du classement et si Matthis Abline ainsi que les autres attaquants nantais ne retrouvent pas rapidement le chemin des filets, l’opération maintien risque d’être plus difficile que prévue.

Dans cette situation d’inefficacité offensive, Nantes ne dirait peut-être pas non à un retour d’Ignatius Ganago. L’international camerounais de 26 ans est prêté à New England aux Etats-Unis depuis janvier 2025 et cela jusqu’au 31 décembre prochain. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en MLS, l’ex-attaquant du RC Lens réalise une belle saison aux Etats-Unis.

Malheureusement pour Nantes, son retour n’est plus à espérer selon notre confrère Sébastien Vidal. « L’avenir d’Ignatius Ganago se précise. Prêté par le FC Nantes au New England Revolution, l’attaquant de 26 ans s’épanouit en MLS et affiche clairement son envie de rester aux États-Unis. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, son option d’achat pourrait devenir un dossier chaud pour janvier » a publié le journaliste sur son compte X. Autrement dit, il y a désormais peu de chances de voir Ganago revenir en Ligue 1 pour aider le FC Nantes lors de la seconde partie de saison. Le club de Loire-Atlantique rate donc un buteur qui aurait pu lui rendre de fiers services. Il faut tout de même voir le positif sur le plan financier : le transfert d’Ignatius Ganago devrait rapporter environ 3,5 millions d’euros au FC Nantes si le club américain de New England lève l’option d’achat à sa disposition en décembre prochain.