ICONSPORT_259857_0021

Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME

FC Nantes21 oct. , 14:30
parCorentin Facy
Prêté par Nantes à New England aux Etats-Unis, Ignatius Ganago a peu de chances de revenir en Ligue 1.
Le FC Nantes a de très grosses difficultés offensives depuis le début de la saison. Au vu des chiffres, c’est peu de le dire puisque l’équipe de Luis Castro n’a marqué que cinq buts en l’espace de huit matchs. Avec un total si faible, impossible de jouer les premiers rôles. Nantes occupe pour l’instant la 15e place du classement et si Matthis Abline ainsi que les autres attaquants nantais ne retrouvent pas rapidement le chemin des filets, l’opération maintien risque d’être plus difficile que prévue.
Dans cette situation d’inefficacité offensive, Nantes ne dirait peut-être pas non à un retour d’Ignatius Ganago. L’international camerounais de 26 ans est prêté à New England aux Etats-Unis depuis janvier 2025 et cela jusqu’au 31 décembre prochain. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en MLS, l’ex-attaquant du RC Lens réalise une belle saison aux Etats-Unis.
Malheureusement pour Nantes, son retour n’est plus à espérer selon notre confrère Sébastien Vidal. « L’avenir d’Ignatius Ganago se précise. Prêté par le FC Nantes au New England Revolution, l’attaquant de 26 ans s’épanouit en MLS et affiche clairement son envie de rester aux États-Unis. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, son option d’achat pourrait devenir un dossier chaud pour janvier » a publié le journaliste sur son compte X. Autrement dit, il y a désormais peu de chances de voir Ganago revenir en Ligue 1 pour aider le FC Nantes lors de la seconde partie de saison. Le club de Loire-Atlantique rate donc un buteur qui aurait pu lui rendre de fiers services. Il faut tout de même voir le positif sur le plan financier : le transfert d’Ignatius Ganago devrait rapporter environ 3,5 millions d’euros au FC Nantes si le club américain de New England lève l’option d’achat à sa disposition en décembre prochain.

Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

