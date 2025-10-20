ICONSPORT_274317_0025

Nantes déjà envoyé en Ligue 2

FC Nantes20 oct.
Corentin Facy
2
Battu par Lille dimanche soir (0-2), le FC Nantes est 15e de Ligue 1 après 8 journées. L’opération maintien est déjà lancée pour les Canaris, qui paient la pauvreté de leur effectif notamment en attaque.
Une petite victoire en huit matchs et seulement six points au compteur, le début de saison du FC Nantes est très délicat. Les hommes de Luis Castro se sont de nouveau inclinés dimanche soir sur leur pelouse contre une équipe de Lille bien meilleure (0-2) et plongent dans un début de crise de résultats. Heureusement pour eux, les pensionnaires de La Beaujoire constatent que trois autres équipes font encore moins bien (Le Havre, Angers, Metz) et c’est pour l’instant le seul espoir de ne pas descendre en Ligue 2 à la fin de la saison. Car pour Maxime Chanot, consultant sur RMC dans l’After Foot, le FC Nantes présente tous les symptômes d’une équipe qui va se battre pour ne pas descendre à l’issue de la saison.
« Nantes pour moi a tous les symptômes d’une équipe qui va descendre ou en tout cas d’un barragiste. Leur meilleur joueur, c’est leur gardien. Et surtout c’est une équipe qui ne marque pas. Ca risque d’être un peu compliqué pour Nantes, qui essaie, qui a des intentions de jeu. Ne faut-il pas un peu d’humilité de la part de Luis Castro, qui doit peut-être se dire ‘j’ai ces joueurs, je vais essayer de jouer différemment’. C’est un peu ce que fait Pelissier avec Auxerre, en misant sur les qualités de ses joueurs » a commenté le consultant au sujet du FC Nantes avec une énorme dose d’inquiétude. Le calendrier des Canaris ne va pas aider à se mettre en confiance dans les quinze jours à venir avec un déplacement au Paris FC puis la réception de l’AS Monaco. Deux matchs à négocier au mieux avant deux rencontres déjà décisives pour le maintien contre Metz puis Le Havre les 2 et 8 novembre prochain.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

