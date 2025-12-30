Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

Le mercato hivernal pourrait s’accélérer dans les prochaines heures du côté du FC Nantes. Les Canaris souhaitent plus que jamais recruter un nouveau défenseur central, même si un profil offensif figure également dans le radar du club.

Le FC Nantes lutte pour sa survie cette saison en Ligue 1 et devra profiter du mercato hivernal pour tenter de se renforcer. Les Canaris n’ont pas le droit à l’erreur concernant les profils ciblés. Il y a quelques mois, le club nantais aurait pu s’attacher les services d’Ayoub El Kaabi. Le joueur marocain, qui brille depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, avait été proposé aux Canaris. Son recrutement avait toutefois été écarté par la direction, notamment en raison du salaire perçu par l’attaquant. Youssef El-Arabi avait ensuite rejoint la Beaujoire.

Le FC Nantes s'en mord les doigts

Apparemment, le FC Nantes regrette sa décision et a, selon Africa Foot, transmis une offre de 5 millions d’euros à l’Olympiakos il y a peu. Une proposition refusée à la fois par le club grec et par le joueur. El Kaabi devrait en effet s’engager dans un pays exotique en fin de saison.

Si Nantes ne recrutera donc pas l’international marocain, le club est toujours en quête d’un nouveau défenseur central. D’après But Football Club, un nom aurait été coché et validé par l’entraîneur Ahmed Kantari. Reste désormais à en connaître l’identité, ce qui ne devrait plus tarder.

Le FC Nantes occupe actuellement la 17e place de Ligue 1 après 16 journées disputées. Les Canaris sont en grande difficulté cette saison et devront lutter jusqu’au bout pour assurer leur maintien dans l’élite. Le 4 janvier prochain, les Nantais reprendront le championnat avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. D’ici là, les Canaris espèrent pouvoir aligner de nouveaux visages au Stade Vélodrome.