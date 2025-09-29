ICONSPORT_265806_0089
Johann Lepenant

Nantes : Plus de peur que de mal pour Lepenant

FC Nantes29 sept. , 17:10
parClaude Dautel
0
Alors que le FC Nantes craignait une fracture du tibia pour Johann Lepenant, les examens pratiqués ce lundi ont rassuré le milieu de terrain et son club.
On fait grise mine du côté des Canaris au retour de Toulouse, puisque le club de Waldemar Kita pensait avoir perdu Johann Lepenant pour plusieurs mois, le staff redoutant une fracture du tibia suite à un choc en fin de match. Mais L'Equipe révèle que le jeune joueur du FC Nantes a passé ce lundi des examens qui ont finalement révélé qu'il n'y avait aucune fracture, même si le milieu de terrain souffrait du tibia. Une excellente nouvelle pour Johann Lepenant, auteur d'un très bon de saison sous le maillot nantais et pour son club qui devrait rapidement pouvoir compter sur lui.
0
Loading