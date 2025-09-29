Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?

Auteur d'un excellent match avec le FC Nantes contre le TFC, puisqu'il figure même dans l'équipe-type de la journée de Ligue 1, Johann Lepennant pourrait être absent plusieurs mois.

Victime d'un choc à un quart de la fin du match contre Toulouse, Johann Lepenant avait tenté de reprendre sa place, avant de finalement être remplacé quelques minutes plus tard. Sur le coup, le jeune milieu de terrain du FC Nantes se plaignait d'un simple coup au tibia. Mais, selon Ouest-France, du côté des Canaris, on craint une fracture du tibia pour le natif de Granville. Des examens complémentaires sont en cours ce lundi, avec de très grosses craintes que cette terrible nouvelle se confirme dans les prochaines heures.