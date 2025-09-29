ICONSPORT_265806_0089
Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?

FC Nantes29 sept. , 13:40
parClaude Dautel
Auteur d'un excellent match avec le FC Nantes contre le TFC, puisqu'il figure même dans l'équipe-type de la journée de Ligue 1, Johann Lepennant pourrait être absent plusieurs mois. 
Victime d'un choc à un quart de la fin du match contre Toulouse, Johann Lepenant avait tenté de reprendre sa place, avant de finalement être remplacé quelques minutes plus tard. Sur le coup, le jeune milieu de terrain du FC Nantes se plaignait d'un simple coup au tibia. Mais, selon Ouest-France, du côté des Canaris, on craint une fracture du tibia pour le natif de Granville. Des examens complémentaires sont en cours ce lundi, avec de très grosses craintes que cette terrible nouvelle se confirme dans les prochaines heures.
J. Lepenant

J. Lepenant

FranceFrance Âge 22 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Euro U21

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading